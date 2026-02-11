  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V NEMČIJI

Javnost besna: Rom Huso od države prejema 7250 evrov mesečno, ima kazenski dosje, ne morejo mu nič

Huso B. bi moral biti že zdavnaj deportiran iz Nemčije zaradi goljufije, vendar ima osem otrok, zato ga niso.
Moški iz BiH, njegova žena in osem otrok vsak mesec prejmejo 7.250,77 evra od nemške države. FOTO: Getty Images
Moški iz BiH, njegova žena in osem otrok vsak mesec prejmejo 7.250,77 evra od nemške države. FOTO: Getty Images
M. U.
 11. 2. 2026 | 19:06
 11. 2. 2026 | 19:13
3:19
A+A-

Moški iz BiH, njegova žena in osem otrok vsak mesec prejmejo 7.250,77 evra od nemške države. Moški pa pravzaprav že 23 let sploh ne bi smel biti v Nemčiji. V tem času je bil večkrat kazensko preganjan zaradi goljufij. »Kako je to mogoče?« se sprašuje nemški časnik Bild, ki je objavil prispevek o »kriminalnem Bosancu«, kot ga imenuje.

Huso B. bi moral biti že zdavnaj deportiran iz Nemčije zaradi goljufije, vendar ima osem otrok, zato ga niso.

Huso B. živi v Kölnu, kamor je prvič prišel leta 2003 brez dokumentov. Prošnjo za azil so mu jzavrnili, ker se BiH šteje za varno državo. Huso B. nato izgine in se leta 2007 znova pojavi v Nemčiji, tako navaja Bild.

Znova je bil izgnan, vendar mu uspe ostati v Nemčiji, ker najame odvetnika in vloži tožbo v zvezi s pravico do bivanja. Postopek se vleče dve leti, toda njegova prošnja je ponovno zavrnjena, a ga kljub temu nihče ne izžene.

Huso B. policiji znan zaradi več goljufij

»Vendar ne dela le na svoji kriminalni karieri. Ta Bosanec v Kölnu ustvari družino in z ženo imata osem otrok. In od države prejema pomoč na podlagi zakona o nadomestilih za azilante: po 835,24 evra pomoči za življenjske potrebe zanj in za ženo ter med 630,81 in 817,71 evra na otroka, odvisno od starosti. Skupaj to znaša več kot 87.000 evrov letno. Družina tako ali tako ne plačuje najemnine, saj živi v propadajočem azilnem bloku v Kölnu. Za primerjavo: povprečen par v Nemčiji razpolaga po podatkih zveznega statističnega urada z neto prihodkom v višini 4.496 evrov. Za osem otrok se doda še 2.072 evra otroškega dodatka, kar skupaj znese 6.568 evrov mesečno,« opiše njegovo bivanje na račun davkoplačevalcev Bild.

Huso: Zadnje kaznivo dejanje sem storil leta 2014

Mesto Köln se zaradi varstva podatkov ne želi opredeljevati do primera Huse B. Navedli so, da »v primeru pomanjkanja pravice do bivanja obveznosti zapustitve države ni vedno mogoče uveljaviti. Pri tem je treba med drugim upoštevati (...) družinske okoliščine.« Pravijo, da če so z deportacijo prizadeti otroci – četudi le posredno – je treba to posebej upoštevati. Huso B. je zanikal, da prejema toliko denarja, svojo kriminalno preteklost pa prav tako omili: »Zadnje kaznivo dejanje, ki sem ga storil, je bilo leta 2014,« je za Bild dejal ta bosanski Rom.

A tudi to naj bi bila laž: Huso B. bi moral nazadnje stopiti pred sodišče 8. decembra 2025. Obtožen je, da je v drogeriji poskušal izvesti goljufijo z darilnimi karticami. Postopek je bil nato preložen na letos.

Več iz teme

NemčijagoljufijaazilantRomdenarna socialna pomoč
ZADNJE NOVICE
19:06
Novice  |  Svet
V NEMČIJI

Javnost besna: Rom Huso od države prejema 7250 evrov mesečno, ima kazenski dosje, ne morejo mu nič

Huso B. bi moral biti že zdavnaj deportiran iz Nemčije zaradi goljufije, vendar ima osem otrok, zato ga niso.
11. 2. 2026 | 19:06
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
PROIZVODNJA

Mafijski obračuni v vojni obešalnikov

V toskanskem mestu Prato že skoraj dve leti poteka vojna med kitajskimi kriminalnimi tolpami, ki nadzirajo tamkajšnjo industrijo hitre mode.
Veso Stojanov11. 2. 2026 | 19:00
18:59
Bulvar  |  Glasba in film
THE POGUES

Umrl bobnar kultne skupine, žalostno vest so potrdili strti kolegi

Več let se je boril s kronično obstruktivno pljučno boleznijo.
11. 2. 2026 | 18:59
18:48
Novice  |  Svet
TURČIJA

Poglejte, kako so se stepli v parlamentu: opozicija nad spornega tožilca, sledil kaos (VIDEO)

Turške oblasti sicer trdijo, da je pravosodje neodvisno.
11. 2. 2026 | 18:48
18:22
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Slaba novica iz Rogaške Slatine: toliko delavcev bodo odpustili v Steklarni Rogaška

Gre za težko, a nujno odločitev, ki naj bi zagotovila stabilnost poslovanja in omogočila nadaljnji razvoj podjetja, pravijo v mednarodni skupini Fiskars Group.
11. 2. 2026 | 18:22
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: opustimo tisto, kar nam ne služi več

Bodite pozorni na morebitne nesporazume v komunikaciji.
11. 2. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ni uspešno

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za lačne oči, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki