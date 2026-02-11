Moški iz BiH, njegova žena in osem otrok vsak mesec prejmejo 7.250,77 evra od nemške države. Moški pa pravzaprav že 23 let sploh ne bi smel biti v Nemčiji. V tem času je bil večkrat kazensko preganjan zaradi goljufij. »Kako je to mogoče?« se sprašuje nemški časnik Bild, ki je objavil prispevek o »kriminalnem Bosancu«, kot ga imenuje.

Huso B. bi moral biti že zdavnaj deportiran iz Nemčije zaradi goljufije, vendar ima osem otrok, zato ga niso.

Huso B. živi v Kölnu, kamor je prvič prišel leta 2003 brez dokumentov. Prošnjo za azil so mu jzavrnili, ker se BiH šteje za varno državo. Huso B. nato izgine in se leta 2007 znova pojavi v Nemčiji, tako navaja Bild.

Znova je bil izgnan, vendar mu uspe ostati v Nemčiji, ker najame odvetnika in vloži tožbo v zvezi s pravico do bivanja. Postopek se vleče dve leti, toda njegova prošnja je ponovno zavrnjena, a ga kljub temu nihče ne izžene.

Huso B. policiji znan zaradi več goljufij

»Vendar ne dela le na svoji kriminalni karieri. Ta Bosanec v Kölnu ustvari družino in z ženo imata osem otrok. In od države prejema pomoč na podlagi zakona o nadomestilih za azilante: po 835,24 evra pomoči za življenjske potrebe zanj in za ženo ter med 630,81 in 817,71 evra na otroka, odvisno od starosti. Skupaj to znaša več kot 87.000 evrov letno. Družina tako ali tako ne plačuje najemnine, saj živi v propadajočem azilnem bloku v Kölnu. Za primerjavo: povprečen par v Nemčiji razpolaga po podatkih zveznega statističnega urada z neto prihodkom v višini 4.496 evrov. Za osem otrok se doda še 2.072 evra otroškega dodatka, kar skupaj znese 6.568 evrov mesečno,« opiše njegovo bivanje na račun davkoplačevalcev Bild.

Huso: Zadnje kaznivo dejanje sem storil leta 2014

Mesto Köln se zaradi varstva podatkov ne želi opredeljevati do primera Huse B. Navedli so, da »v primeru pomanjkanja pravice do bivanja obveznosti zapustitve države ni vedno mogoče uveljaviti. Pri tem je treba med drugim upoštevati (...) družinske okoliščine.« Pravijo, da če so z deportacijo prizadeti otroci – četudi le posredno – je treba to posebej upoštevati. Huso B. je zanikal, da prejema toliko denarja, svojo kriminalno preteklost pa prav tako omili: »Zadnje kaznivo dejanje, ki sem ga storil, je bilo leta 2014,« je za Bild dejal ta bosanski Rom.

A tudi to naj bi bila laž: Huso B. bi moral nazadnje stopiti pred sodišče 8. decembra 2025. Obtožen je, da je v drogeriji poskušal izvesti goljufijo z darilnimi karticami. Postopek je bil nato preložen na letos.