Javnost na nogah! Reševalno vozilo ustavili zaradi kolone ministra, bolnik pozneje umrl (VIDEO)

V Indiji odmeva primer, v katerem so policisti ustavili reševalno vozilo s hudo bolnim pacientom, da bi lahko mimo zapeljala kolona ministra zvezne države Assam Himante Biswe Sarme. Moški je pozneje umrl v bolnišnici, dogodek pa je sprožil val kritik. Sarma zanika, da bi bila smrt povezana s kratkim čakanjem reševalnega vozila, štirje policisti pa so bili po incidentu suspendirani.

V reševalnem vozilu je bil Rasuraj Chakraborty, prebivalec Bangara v okrožju Sribhumi, ki je bolehal za boleznijo jeter. Ko se mu je zdravstveno stanje nenadoma poslabšalo, so ga odpeljali proti bolnišnici. Na enem od križišč v mestu Silchar pa je policija reševalno vozilo ustavila, da bi omogočila prehod kolone ministra. Posnetki ustavljenega reševalnega vozila so se nato pojavili na družbenih omrežjih in sprožili ogorčenje. Številni so se spraševali, kako je mogoče, da ima kolona politika prednost pred vozilom, ki prevaža človeka v življenjski nevarnosti.

Minister: Čakanje je trajalo največ 30 sekund

Sarma je nato zatrdil, da je bilo reševalno vozilo ustavljeno največ 30 sekund, zato po njegovih besedah ni mogoče povezovati čakanja in pacientove smrti. »Pacient je bolehal za boleznijo jeter, reševalno vozilo pa ni bilo ustavljeno več kot 30 sekund, zato ti dve stvari nista povezani,« je dejal po poročanju lokalnih medijev.

Štirje policisti suspendirani

Minister se je po incidentu tudi javno opravičil, so pa zaradi dogodka suspendirali štiri policijske uslužbence.