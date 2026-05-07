»Jaz sem papež« ni bilo dovolj! Neverjetno, kaj je bančna uslužbenka naredila Kristusovemu namestniku (VIDEO)

Približno dva meseca po tem, ko je Robert Francis Prevost, kardinal, rojen v Chicagu, postal papež Leon XIV​., je poklical svojo banko v ZDA, je povedal njegov tesni prijatelj, župnik Tom McCarthy, na srečanju katoličanov v Napervilleu v zvezni državi Illinois, je navedel The New York Times.

Celo Kristusovega namestnika lahko ustavi uslužbenka službe za uporabnike

Novi papež se je predstavil kot Robert Prevost in povedal, da želi spremeniti telefonsko številko in naslov, je pojasnil McCarthy. Papež je nato pravilno odgovoril na varnostna vprašanja. A bančna uslužbenka mu je dejala, da to ni dovolj in da mora osebno priti v poslovalnico.

Župnik Tom McCarthy je papeža prvič srečal v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v Chicagu, kjer sta odraščala v podobnih delavskih soseskah v mestu in njegovi okolici, obiskal pa ga je tudi v Vatikanu.

»Dejal je: Tega ne bom mogel storiti,« je povedal McCarthy in opisal vedno večje papeževo nezadovoljstvo. Papež je nato poskusil drugače. »Bi vam kaj pomenilo, če bi vam rekel, da sem papež Lev?« jo je vprašal.

Prekinila klic

Težavo jena koncu rešil drug duhovnik, ki je imel zvezo s predsednikom banke, je še povedal McCarthy. Ni znano, kaj se je zgodilo z uslužbenko službe za uporabnike, ki je prekinila klic z najbrž najbolj znanim komitentom banke.