JD Vance trdi, da so NLP-ji »demoni«, in da bo »prišel zadevi do dna« (VIDEO)

Ameriški podpredsednik JD Vance se je ta teden pojavil v oddaji The Benny Show, kjer je obljubil, da bo »prišel zadevi z dokumenti o NLP-jih do dna«, in spregovoril o svoji »obsedenosti« z NLP-ji. V intervjuju z Benny Johnsonom je zatrdil, da so NLP-ji »demoni«. Johnson ga je vprašal, ali namerava »objaviti dokumente o NLP-jih«, na kar je Vance odgovoril: »Delamo na tem ... Prišel bom zadevi z dokumenti o NLP-jih do dna. Nisem imel dovolj časa, da bi se temu posvetil in to razumel ... Obseden sem s tem, nekajkrat sem si rekel: gremo na Območje 51, gremo v Novo Mehiko, prišli bomo temu do dna. ... Mislim, da niso nezemljani, mislim, da so demoni. Mislim, da gre za nebesna bitja, ki letajo naokoli in počnejo čudne stvari ljudem. Mislim, da želja, da vse nebeško opišemo kot nezemeljsko, kot vesoljce ... Ko slišim o nadnaravnih pojavih, se vrnem h krščanskemu razumevanju, da je na svetu veliko dobrega, a tudi nekaj zla. Mislim, da je ena največjih hudičevih zvijač ta, da ljudi prepriča, da nikoli ni obstajal.«

Februarja je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da bo objavil vladne dokumente o nezemljanih in NLP-jih. Čeprav so špekulacije o nezemeljskem življenju vedno vzbujale zanimanje, se je zanimanje še povečalo, ko se je Barack Obama pojavil v podcastu Brian Tyler Cohen in izjavil, da nezemljani obstajajo. »Vendar jih nisem videl in niso skriti v Območju 51. Podzemnega objekta ni, razen če obstaja ogromna zarota in so to skrili pred predsednikom Združenih držav,« je dejal.

Trump je kasneje Obamo zaradi te izjave kritiziral in dejal: »Tega ne bi smel početi. Naredil je veliko napako.« V objavi na Truth Social februarja je Trump zapisal: »Na podlagi izjemnega zanimanja bom ministru za vojno in drugim pristojnim oddelkom ter agencijam naročil, naj začnejo postopek identifikacije in objave vladnih dokumentov, povezanih z nezemljskim in zunajzemeljskim življenjem, neidentificiranimi zračnimi pojavi (UAP) in neidentificiranimi letečimi predmeti (NLP), ter vseh drugih informacij, povezanih s temi zelo kompleksnimi, a izjemno zanimivimi in pomembnimi vprašanji. Naj Bog blagoslovi Ameriko!«

V objavi na omrežju X je Urad direktorja nacionalne obveščevalne službe sporočil, da bodo ti dokumenti »kmalu« razkriti ... vendar jih za zdaj Američani še niso videli, poroča LADbible.