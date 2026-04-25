»Je bil stari ata nacist?« To spletno orodje razkrije temno družinsko preteklost v nekaj klikih

Novo spletno orodje, ki temelji na več kot 12 milijonih arhivskih dokumentov, prvič omogoča preprosto in hitro preverjanje družinske preteklosti ter razkriva, kdo je bil med letoma 1925 in 1945 član Nacionalsocialistični delavski stranki (NSDAP).

Nemški tednik Die Zeit je namreč naredil korak, ki bi lahko trajno spremenil način, kako se Nemčija in Nemci soočajo z preteklostjo. V začetku meseca so tako zagnali preprosto spletno iskalno orodje, ki omogoča dostop do več kot 12 milijonov dokumentov o članstvu v Nacional-socialistični nemški delavski stranki (NSDAP) v obdobju od leta 1925 do 1945. Dovolj je vpisati priimek, sistem pa v nekaj sekundah izpiše ime, datum in kraj rojstva ter datum včlanitve, ob tem pa omogoča tudi vpogled v originalno člansko izkaznico, pogosto tudi s fotografijo.

Že v prvih urah po zagonu je platforma zabeležila več kot 2,6 milijona obiskov, je navedel Le Monde.

Težko dostopen arhiv

Izvirni arhiv sestavljajo milijoni članskih kartic, ki jih je NSDAP izdajal iz Münchna in lokalnih podružnic. Ta fond je bil aprila 1945 tik pred uničenjem – nacisti so odredili njegovo uničenje, vendar je Josef Wirth, zadolžen za to nalogo, prepoznal zgodovinski pomen dokumentov, jih skril in pozneje predal ameriškim silam.

Arhiv je bil nato leta 1946 premeščen v Berlinski dokumentacijski center, od leta 1994 pa se nahaja v nemškem zveznem arhivu. Čeprav je bil formalno dostopen, je bil dostop omejen: zahteval je upravni postopek, spoštovanje strogih pravil o varstvu podatkov in v praksi dobro poznavanje arhivskega dela.

Več kot 10 milijonov Nemcev

Prelomnica je nastopila sredi marca, ko je ameriški nacionalni arhiv, ki je imel kopijo dokumentov na mikrofilmu, objavil digitalizirano različico gradiva brez birokratskih omejitev. Vendar pa sta se količina podatkov in zapletenost iskanja izkazali za novo oviro. Tu je posegel Die Zeit z rešitvijo, ki podatke pretvarja v zlahka preiskovalen sistem.

Rezultat je orodje, ki prvič omogoča množično in neposredno soočenje z dejstvi: do leta 1944 je bilo v NSDAP včlanjenih kar 10,2 milijona Nemcev.