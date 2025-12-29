Je Donald Trump bolan? En detajl na njegovi roki znova pritegnil pozornost

Roke Donalda Trumpa, ki že dolgo burijo domišljijo opazovalcev, so znova pritegnile pozornost med srečanjem ameriškega predsednika z ukrajinskim voditeljem Volodimirjem Zelenskim. Srečala sta se v Trumpovi rezidenci Mar-a-Lago na Floridi, kjer sta pred vstopom na kratko stopila pred novinarje, nato pa nadaljevala pogovore o vojni med Rusijo in Ukrajino.

Od božičnega večera naj bi se na Trumpovi levi roki (po navadi sicer različne teorije sproža desna roka) pojavljala razbarvanost, ki naj bi vztrajala tudi v naslednjih dneh. Ko je predsednik pred Mar-a-Lagom odgovarjal na novinarska vprašanja, so kamere ujele njegovo levo dlan, na kateri je bilo videti rahlo podplutbo. Bela hiša je v preteklosti podobne pripombe zavrnila: tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je nenavadne sledi na Trumpovih rokah pripisala temu, da vsak dan stisne roko velikemu številu ljudi. Ob tem je dejala, da je »predsednik Trump človek ljudi« in da vsakodnevno pozdravi ter se rokuje z več Američani kot kdorkoli pred njim. A Trump je desničar, zato takšna razlaga ne pojasni modric na levici. Podobno obarvanost naj bi na Trumpovi levi roki opazili tudi že prej, ko je letos sprejel mirovno nagrado Fife.

Kako pa kaže mirovnim pogajanjem za mir v Ukrajini? Trump poudarja, da se po včerajšnjem srečanju z Zelenskim približujejo zaključku. Ukrajinski predsednik je dejal, da je 20-točkovni mirovni načrt »90 odstotkov usklajen«, vendar konkretnega časovnega okvira za dosego miru ni navedel. Trump je srečanje označil za »odlično« in namignil, da je dogovor zelo blizu. Ob tem je zatrdil tudi, da je ruski predsednik Vladimir Putin po njegovem prepričanju resnično zainteresiran za mir, pri čemer se je skliceval na njun »zelo produktiven« 75-minutni telefonski pogovor.