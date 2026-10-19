Je Kim Jong Un v komi? Nekateri govorijo celo, da naj bi umrl

Po navedbah, ki krožijo po spletu, naj bi bil severnokorejski diktator Kim Jong Un v komi, potem ko je utrpel možgansko krvavitev. Uporabniki družbenih omrežij, ki se sklicujejo na navedbe kitajskih virov, trdijo, da so severnokorejskega diktatorja zaradi hude krvavitve nujno prepeljali v bolnišnico v kitajski Peking. Iz države naj bi ga odpeljali zaradi slabih zdravstvenih storitev v Pjongjangu.

Nazadnje so ga v javnosti videli 11. oktobra, ko si je ogledoval muzej obrambe na neznani lokaciji v Pjongjangu. Benedict Rogers, strokovnjak za človekove pravice v Aziji, je sicer dejal, da so govorice o Kimovi komi, širijo se sicer celo govorice o njegovi smrti, zgolj ugibanja, a je ob tem opozoril na diktatorjevo slabo zdravstveno stanje. Za časnik The Sun je Rogers dejal: »Že v preteklosti so krožile govorice o njegovi smrti. Ne deluje kot zdrav človek, še posebej njegova prekomerna teža je skrb vzbujajoča.« Kljub temu pa Rogers ne verjame, da je 42-letni voditelj ene najbolj zaprtih in skrivnostnih držav na svetu, umrl. »Glede na to, kar se je dogajalo v preteklosti, vemo, da ob smrti vrhovnega voditelja sledi orkestriran izbruh javnega žalovanja. Ljudje na ulicah jočejo in tarnajo. Televizijski voditelji zvenijo zelo čustveno. Česa takšnega zdaj še nismo videli,« meni Rogers in dodaja: »Ali se bo zgodilo to, ali pa bodo – če je še živ – objavili kakšen dokaz, da je še vedno med živimi.«

Že leta 2020 se je na družbenih omrežjih pojavil val govoric, da je Kim umrl, potem ko je za več mesecev izginil iz javnosti. Neki nekdanji diplomat je takrat trdil, da je Kim v komi in da namerava oblast prepustiti svoji 38-letni sestri Kim Jo-džong. Mnogi poznavalci se sicer strinjajo, da je Kim Jo-džong najbolj verjetna izbira za Kim Jong Unovo naslednico. V državi ima že zdaj velik vpliv, velja pa celo za še bolj neusmiljeno od svojega starejšega brata.