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SKRIVNOSTI SEVERNE KOREJE

Je najskrivnostnejša prva dama na svetu, njena preteklost pa sproža številna vprašanja (VIDEO)

O življenju soproge severnokorejskega voditelja Kim Džong Una je znanega zelo malo. Pozornost vzbujajo njena domnevna preteklost, razkošna oblačila in večmesečna odsotnost iz javnosti.
FOTO: Kcna Reuters Pictures
FOTO: Kcna Reuters Pictures
A. G.
 8. 11. 2026 | 20:04
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Soproga severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, Ri Sol Džu, velja za eno najskrivnostnejših prvih dam na svetu. O njenem življenju je znanega zelo malo, posebno pozornost pa vzbujajo njena preteklost, razkošen slog oblačenja in skrivnostni izginotji iz javnosti. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un že vrsto let velja za enega najbolj kontroverznih političnih voditeljev na svetu. Skoraj enako veliko zanimanja kot on vzbuja tudi njegova soproga Ri Sol Džu, katere zasebno življenje je zavito v tančico skrivnosti. Čeprav je poročena z enim najbolj znanih svetovnih državnikov, je o njenem življenju presenetljivo malo zanesljivih podatkov. Ni z gotovostjo znano niti, kdaj se je rodila, koliko otrok ima in s čim se je ukvarjala pred poroko. Prav zato jo pogosto opisujejo kot najskrivnostnejšo prvo damo na svetu.

Svet je zanjo prvič izvedel leta 2012, ko se je začela pojavljati ob Kim Džong Unu na uradnih dogodkih. Kmalu je bilo potrjeno, da je njegova soproga, z njim pa naj bi se poročila že leta 2009. Severnokorejski mediji so jo sprva predstavljali kot »tovarišico Ri Sol Džu«, leta 2018 pa je dobila uradni naziv »spoštovana prva dama«. S tem je bil njen položaj v državnem vrhu še dodatno poudarjen. Toda kdo je v resnici ženska, ki stoji ob enem najvplivnejših in hkrati najbolj zaprtih svetovnih voditeljev?

O njeni preteklosti krožijo številna ugibanja

Po podatkih, ki so jih v preteklih letih objavljali tuji mediji, naj bi se Ri Sol Džu rodila v mestu Čongdžin na severu države. Izhajala naj bi iz ugledne in privilegirane družine. Njena mati naj bi vodila ginekološki oddelek, oče pa naj bi bil profesor. Tudi njeno leto rojstva ni zanesljivo potrjeno. Različni viri navajajo letnici 1985 in 1989. Šolala naj bi se v Pjongjangu, po nekaterih podatkih pa je študirala petje tudi na Kitajskem. Preden je postala prva dama, naj bi se ukvarjala z glasbo in nastopala z znanim severnokorejskim orkestrom Unhasu.

Nekateri tuji mediji so celo poročali, da naj bi severnokorejske oblasti po njeni poroki poskušale izbrisati sledi njene glasbene preteklosti, med drugim tudi posnetke njenih nastopov. Vendar teh navedb nikoli niso neodvisno potrdili.

Domnevno trije otroci, v javnosti pa se pojavlja le hči

FOTO: Š Kcna Kcna/Reuters Reuters Pictures
FOTO: Š Kcna Kcna/Reuters Reuters Pictures

Veliko zanimanja vzbuja tudi njeno družinsko življenje. Čeprav naj bi imela Kim Džong Un in Ri Sol Džu tri otroke, javnost pozna le njuno hčerko Kim Džu Ae. Ta se je pred kamerami prvič pojavila leta 2022, ko so predstavili severnokorejski raketni program. Zanimivo je, da je obstoj njune hčerke že nekaj let pred tem razkril znani ameriški košarkar Dennis Rodman, ki se je med obiskom Severne Koreje družil s Kim Džong Unom. »Kim Džong Un ima lepo družino in je dober oče,« je Rodman takrat povedal za časnik The Guardian.

Po nepotrjenih informacijah naj bi imela zakonca tudi sina, rojenega leta 2010, ter še enega otroka, ki naj bi se rodil leta 2017. Severna Koreja teh podatkov nikoli ni uradno potrdila.

Luksuzna oblačila v državi s strogimi omejitvami

Poleg skrivnostne preteklosti Ri Sol Džu pozornost vzbuja tudi s svojimi modnimi izbirami. V nasprotju s soprogami prejšnjih severnokorejskih voditeljev, ki so se večinoma pojavljale v tradicionalnih in preprostih oblačilih, se sama ne izogiba elegantnim oblekam, sodobnim krojem in razkošnim modnim dodatkom. Junija 2025 so jo tako opazili v kombinaciji črnih hlač in bele bluze, ki jo je dopolnila s torbico modne hiše Gucci. Na enem od prejšnjih uradnih dogodkov je pozornost pritegnila tudi s torbico Dior.

Takšne modne izbire so še posebno zanimive, če upoštevamo, da večina prebivalcev Severne Koreje živi pod strogimi državnimi omejitvami, dostop do tujih luksuznih izdelkov pa je močno omejen.

Ob možu na pomembnih državnih in diplomatskih dogodkih

Ri Sol Džu se v zadnjih letih vse pogosteje pojavlja ob soprogu na pomembnih državnih dogodkih, spremljala pa ga je tudi na nekaterih diplomatskih potovanjih. Leta 2018 je sodelovala na zgodovinskih srečanjih s sosednjo Južno Korejo, kjer se je srečala tudi s takratno prvo damo Kim Džung Suk. Istega leta je soproga spremljala na obisku na Kitajskem. Kljub temu njena javna pojavljanja niso vedno redna. Večkrat se je za več mesecev umaknila iz javnosti, kar je sprožilo številne govorice in ugibanja o tem, kaj se dogaja z njo. Pojavile so se celo nepotrjene trditve, da naj bi jo Kim Džong Un namerno umaknil iz javnosti ali ji omejil gibanje. Za takšna ugibanja ni verodostojnih dokazov.

Kljub občasnim pojavljanjem pred kamerami Ri Sol Džu ostaja ena najbolj skrivnostnih žensk na svetovnem političnem prizorišču. Njena preteklost, vsakdanje življenje in družinske razmere so večinoma skriti pred javnostjo, vsak njen novi nastop pa pritegne pozornost svetovnih medijev. V državi, kjer so celo najosnovnejši podatki o vladajoči družini varovani kot državna skrivnost, se zdi, da bo zgodba o soprogi Kim Džong Una še dolgo polna neznank, poroča Showbuzz.dnevnik.hr.

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