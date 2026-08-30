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RUSKI PREDSEDNIK

Je Putin izgubil stik z realnostjo?! Vojno v Ukrajini primerjal z »orkami in polarnimi medvedi«

To ni prvič, da se Putin v javnosti obnaša nenavadno.
Ko je Putin končal nagovor, je eden od učiteljev pripovedoval o svojem obisku Severnega tečaja ... FOTO: Anastasia Barashkova Reuters
Ko je Putin končal nagovor, je eden od učiteljev pripovedoval o svojem obisku Severnega tečaja ... FOTO: Anastasia Barashkova Reuters
N. P.
 30. 8. 2026 | 18:08
1:55
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Ruski voditelj je pred začetkom novega šolskega leta nagovoril učenke, učence in učitelje, pri tem pa jih je povsem presenetil z izjavo o polarnih medvedih, ki jih raztrgajo orke. To se je zgodilo kmalu za tem, ko je Zahodu poslal resno opozorilo in zatrdil, da je Kijev »odprl Pandorino skrinjo«. 

Ko je Putin končal nagovor, je eden od učiteljev pripovedoval o svojem obisku Severnega tečaja, kjer je videl dva polarna medveda. Putin je izkoristil priložnost in se razgovoril o vrhunskih plavalcih in plenilcih: »Predstavljajte si, prav tam živijo orke,« je dejal. »Te medvede pohrustajo kot majhne ribice. Enostavno napadejo in jih raztrgajo na kose.« Nato je dodal: »Vse to je zelo zanimivo. Gre za prehranjevalno verigo. Tudi otrokom je treba to razložiti, da bodo razumeli svet, v katerem živimo, in zakaj izvajamo posebno vojaško operacijo.« Pri tem pa Putin z nobeno besedo ni pojasnil, kako naj bi bili napadi ork na polarne medvede povezani z razlogi za napad na Ukrajino. Je z jato ork primerjal Rusijo? Je bil nemočni polarni medved Volodimir Zelenski

To sicer ni prvič, da se Putin v javnosti obnaša nenavadno. Junija letos je med obiskom Letalskega raziskovalnega inštituta Gromov v Žukovskem začel ljubeče božati kabino potniškega letala. Še bolj nenavadno je, da se je Kremelj odločil te fotografije celo objaviti, zaradi česar je bil Putin po mnenju nekaterih videti kot junak kakšne izmed tistih ameriških oddaj o ljudeh, ki se zaljubijo v svoj avtomobil in se hočejo z njim poročiti.

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