Je s Putinom konec? Sredi govora naj bi izgubil zavest

Po družbenih omrežjih so zakrožile trditve, da naj bi ruski predsednik Vladimir Putin med javnim nastopom nenadoma izgubil zavest. Po navedbah naj bi se med govorom oprijel govorniškega pulta, prebledel in se začel sesedati, nato pa naj bi ga z odra odnesli varnostniki. Za zdaj iz Kremlja uradne potrditve o domnevnem incidentu še ni bilo.

Po objavah, ki krožijo po spletu, naj bi bili na dogodku prisotni tudi zdravniki, ki naj bi Putinu takoj nudili pomoč. V istih zapisih se pojavljajo tudi trditve, da naj bi ruski uradni kanali kmalu zatem objavili nove posnetke Putina v javnosti. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so ob tem začeli ugibati, ali je bil na njih res ruski predsednik ali njegov domnevni dvojnik. Tudi te navedbe ostajajo brez neodvisne potrditve.

Ugibanja o Putinovem zdravju se sicer pojavljajo že več let, prav tako teorije o domnevnih dvojnikih. Kremelj je takšne trditve v preteklosti zavračal, ruski predsednik pa se v javnosti še naprej pojavlja na uradnih srečanjih in nastopih. Ali je z velikim voditeljem resnično »konec«? Čas bo pokazal.