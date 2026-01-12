Je sin strmoglavljenega iranskega šaha pripravljen na vrnitev? To sporoča Trumpu (VIDEO)

Sin strmoglavljenega iranskega šaha Reza Pahlavi, ki živi v ZDA, je v nedeljo znova izrazil pripravljenost, da se vrne v Iran in vodi prehod k demokratični vladi. V Londonu, Parizu in Istanbulu so medtem potekale demonstracije v podporo protestnikom v Iranu, poročajo tuje tiskovne agencije. Pahlavi je v nedeljo v pogovoru za ameriško televizijo Fox News dejal, da se je pripravljen ob prvi priložnosti vrniti v Iran in voditi prehod k demokratični vladi. »Moja naloga je voditi ta prehod, da se zagotovi, da ne bo nič spregledano, da bodo ljudje v popolni preglednosti imeli priložnost svobodno izvoliti svoje voditelje in odločati o svoji prihodnosti,« je dodal.

Na družbenih omrežjih pa je Pahlavi pozval iranske državne uslužbence in varnostne sile, naj se pridružijo protestnemu gibanju v islamski republiki. Po najnovejših podatkih nevladne organizacije Aktivisti za človekove pravice (HRANA) v Iranu s sedežem v ZDA je med nemiri ter spopadi med protestniki in varnostnimi silami umrlo že več kot 500 ljudi, med njimi 490 protestnikov in več deset pripadnikov varnostnih sil, aretirali pa naj bi več kot 10.500 ljudi.

Reza Pahlavi FOTO: Joel Saget, Afp

Pahlavi, ki se je uveljavil kot vodilna osebnost iranske opozicije, je pozval k zamenjavi zastav pred iranskimi veleposlaništvi z zastavami iz časa pred islamsko revolucijo. Zastava s podobo leva in sonca predstavlja zgodovinski in politični simbol, zlasti med iransko diasporo in opozicijskimi gibanji.

Protestniki so nosili trobojnice

V več mestih so medtem potekale demonstracije v podporo protestnikom v Iranu. Protestov v Londonu, ki so najprej potekali pred iranskim veleposlaništvom, kasneje pa pred rezidenco britanskega premierja, se je po poročanju AFP udeležilo več tisoč ljudi. Protestniki so med drugim nosili trobojnice iz časa pred iransko revolucijo leta 1979. Te so vihteli tudi v Parizu, kjer je več kot 2000 ljudi protestiralo ob vzklikih: »Ne teroristični islamski republiki«. Policija jim ni dovolila, da bi se približali iranskemu veleposlaništvu. V Istanbulu so se na shodu v podporo iranskim protestnikom zbrali kljub dežju, policija pa udeležencem ni dovolila, da bi se približali zgradbi konzulata.