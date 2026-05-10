Je to korak, ki bo končal vojno v Iranu? Iran je poslal odgovor na predlog ZDA

Islamska republika Iran je danes prek pakistanskih posrednikov poslala svoj odgovor na najnovejši predlog ZDA za konec vojne, je zapisala iranska tiskovna agencija Irna. Več podrobnosti ni podala. Kmalu zatem je iranska tiskovna agencija Isna poročala, da se odgovor Irana na zadnji predlog ZDA osredotoča predvsem na končanje vojne in pomorsko varnost v Perzijskem zalivu in Hormuški ožini. Tudi Isna več podrobnosti ni navedla.

Med ZDA in Iranom sicer od 8. aprila velja prekinitev ognja, medtem ko so pogajanja o končanju vojne bolj ko ne zastala. Delegaciji obeh držav sta se 11. aprila v Islamabadu sestali na prvem krogu pogovorov, a ti niso prinesli preboja, do novega kroga nato še ni prišlo.

Srečanje Abdolahija in Hameneja

V Iranu se je medtem vodja centralnega vojaškega poveljstva Ali Abdolahi srečal z vrhovnim voditeljem Modžtabo Hamenejem, ki se vse od imenovanja marca še ni pojavil v javnosti. Hamenej naj bi izdal nove smernice in navodila za nadaljevanje operacij proti nasprotniku, so poročali iranski mediji, ki niso navedli, kdaj je potekalo srečanje. Hamenej naj bi bil ranjen prvi dan napadov ZDA in Izraela na Iran ob koncu februarja, v katerih je umrl njegov predhodnik in oče Ali Hamenej. Modžtaba od imenovanja objavlja le pisne izjave.

Katarski premier šejk Mohamed bin Abdulrahman al Tani in iranski zunanji minister Abas Aragči pa sta danes opravila telefonski pogovor. Katarski premier je po navedbah zunanjega ministrstva Aragčiju dejal, da bo uporaba Hormuške ožine za pritisk le še poglobila krizo na Bližnjem vzhodu. »Al Tani je poudaril, da je svoboda plovbe trdno uveljavljeno načelo, pri katerem ni prostora za kompromise, ter da zaprtje Hormuške ožine ali njena uporaba kot sredstva za izvajanje pritiska le še poglablja krizo«, je ministrstvo navedlo v izjavi.