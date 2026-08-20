Je to mogoče?! Medtem ko Dalmacija gori, poglejte, kaj počne policist na otoku Ugljan (FOTO)

O požarni ogroženosti smo v Slovenskih novicah v zadnjih tednih že večkrat poročali. Tudi v Sloveniji so pristojne službe ob visokih temperaturah opozarjale na povečano nevarnost požarov v naravnem okolju, predvsem na območjih, kjer sta zaradi suše in vročine rastlinje ter podrast izjemno suha. O nevarnosti požarov in nujnosti odgovornega ravnanja smo poročali tudi ob razglasitvah povečane oziroma velike požarne ogroženosti. Na Hrvaškem je zaradi poletne vročine in suhega rastlinja položaj na številnih območjih še posebej občutljiv. Prav zato je posnetek z otoka Ugljan toliko bolj zaskrbljujoč. Kot poroča hrvaški portal Morski.hr, je njihov bralec s kamero zabeležil trenutek, ko oseba iz službenega policijskega vozila skozi okno odvrže cigaretni ogorek na cesto.

Bralec, ki je posnetek posredoval portalu, meni, da je takšno ravnanje še posebej problematično zato, ker naj bi šlo za osebo, katere dolžnost je izvajanje zakonov in ki bi morala biti s svojim ravnanjem zgled drugim. »Na posnetku se vidi službeno policijsko vozilo, iz katerega policist skozi okno odvrže ogorek. Menim, da je to še posebej problematično, saj bi morale biti uradne osebe zgled odgovornega vedenja in spoštovanja predpisov,« je navedel v sporočilu za Morski.hr.

V času požarne ogroženosti je lahko že ena iskra dovolj

Odmetavanje cigaretnih ogorkov iz vozila je prepovedano in kaznivo vse leto. V poletnih mesecih, ko so rastlinje, trava in sredozemska makija zaradi visokih temperatur pogosto povsem izsušeni, pa je takšno ravnanje lahko še posebej nevarno. Za nastanek požara je lahko dovolj že ena sama iskra. V suhem okolju se ogenj lahko zelo hitro razširi, še posebej ob močnem vetru.

Prav zato pristojne službe v času povečane požarne ogroženosti prebivalce in obiskovalce nenehno pozivajo k previdnosti. Posebej opozarjajo, naj se v naravi ne uporablja odprt ogenj, naj se ne odmetava cigaretnih ogorkov in naj se z vsakim dejanjem ravna odgovorno.

Še bolj absurdno, ker gre za policijo

Primer je še toliko bolj nenavaden zaradi dejstva, da prav policija skupaj z drugimi pristojnimi službami redno opozarja prebivalce in turiste na nevarnost požarov. Od ljudi se pričakuje, da upoštevajo varnostna navodila in predpise, zato je ravnanje, ki je videti na posnetku, še posebej problematično, če je oseba zares policist in je bilo dejanje izvedeno iz službenega vozila.

Odvrgel je cigaretni ogorek. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

Pri tem je pomembno poudariti, da sam posnetek prikazuje dogodek, identiteta osebe in vse okoliščine dogodka pa morajo biti ustrezno preverjene.

Za odvržen ogorek zagrožena globa

Po podatkih, ki jih navaja Morski.hr, je za odvržen cigaretni ogorek iz vozila med vožnjo predpisana globa v višini 130 evrov. Če bi odvrženi ogorek povzročil požar, pa so lahko posledice bistveno resnejše. Poleg precej višjih denarnih kazni lahko sledijo tudi kazenske sankcije, v najtežjih primerih celo večletna zaporna kazen.

V času, ko se gasilci borijo z vsakim novim požarom, pa posnetek z Ugljana ponovno odpira vprašanje odgovornosti vseh – tudi tistih, ki bi morali biti pri preprečevanju požarov in spoštovanju predpisov zgled drugim, poroča Slobodna Dalmacija.