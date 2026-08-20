  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V POLICIJSKEM AVTOMOBILU

Je to mogoče?! Medtem ko Dalmacija gori, poglejte, kaj počne policist na otoku Ugljan (FOTO)

Medtem ko na Hrvaškem opozarjajo na izjemno požarno nevarnost, je kamera ujela trenutek, ki je sprožil številna vprašanja.
FOTO: Zvonimir Barisin/Pixsell
FOTO: Zvonimir Barisin/Pixsell
A. G.
 20. 8. 2026 | 11:32
3:34
A+A-

O požarni ogroženosti smo v Slovenskih novicah v zadnjih tednih že večkrat poročali. Tudi v Sloveniji so pristojne službe ob visokih temperaturah opozarjale na povečano nevarnost požarov v naravnem okolju, predvsem na območjih, kjer sta zaradi suše in vročine rastlinje ter podrast izjemno suha. O nevarnosti požarov in nujnosti odgovornega ravnanja smo poročali tudi ob razglasitvah povečane oziroma velike požarne ogroženosti. Na Hrvaškem je zaradi poletne vročine in suhega rastlinja položaj na številnih območjih še posebej občutljiv. Prav zato je posnetek z otoka Ugljan toliko bolj zaskrbljujoč. Kot poroča hrvaški portal Morski.hr, je njihov bralec s kamero zabeležil trenutek, ko oseba iz službenega policijskega vozila skozi okno odvrže cigaretni ogorek na cesto.

Bralec, ki je posnetek posredoval portalu, meni, da je takšno ravnanje še posebej problematično zato, ker naj bi šlo za osebo, katere dolžnost je izvajanje zakonov in ki bi morala biti s svojim ravnanjem zgled drugim. »Na posnetku se vidi službeno policijsko vozilo, iz katerega policist skozi okno odvrže ogorek. Menim, da je to še posebej problematično, saj bi morale biti uradne osebe zgled odgovornega vedenja in spoštovanja predpisov,« je navedel v sporočilu za Morski.hr.

V času požarne ogroženosti je lahko že ena iskra dovolj

Odmetavanje cigaretnih ogorkov iz vozila je prepovedano in kaznivo vse leto. V poletnih mesecih, ko so rastlinje, trava in sredozemska makija zaradi visokih temperatur pogosto povsem izsušeni, pa je takšno ravnanje lahko še posebej nevarno. Za nastanek požara je lahko dovolj že ena sama iskra. V suhem okolju se ogenj lahko zelo hitro razširi, še posebej ob močnem vetru.

Prav zato pristojne službe v času povečane požarne ogroženosti prebivalce in obiskovalce nenehno pozivajo k previdnosti. Posebej opozarjajo, naj se v naravi ne uporablja odprt ogenj, naj se ne odmetava cigaretnih ogorkov in naj se z vsakim dejanjem ravna odgovorno.

Še bolj absurdno, ker gre za policijo

Primer je še toliko bolj nenavaden zaradi dejstva, da prav policija skupaj z drugimi pristojnimi službami redno opozarja prebivalce in turiste na nevarnost požarov. Od ljudi se pričakuje, da upoštevajo varnostna navodila in predpise, zato je ravnanje, ki je videti na posnetku, še posebej problematično, če je oseba zares policist in je bilo dejanje izvedeno iz službenega vozila.

Odvrgel je cigaretni ogorek. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
Odvrgel je cigaretni ogorek. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

Pri tem je pomembno poudariti, da sam posnetek prikazuje dogodek, identiteta osebe in vse okoliščine dogodka pa morajo biti ustrezno preverjene.

Za odvržen ogorek zagrožena globa

Po podatkih, ki jih navaja Morski.hr, je za odvržen cigaretni ogorek iz vozila med vožnjo predpisana globa v višini 130 evrov. Če bi odvrženi ogorek povzročil požar, pa so lahko posledice bistveno resnejše. Poleg precej višjih denarnih kazni lahko sledijo tudi kazenske sankcije, v najtežjih primerih celo večletna zaporna kazen.

V času, ko se gasilci borijo z vsakim novim požarom, pa posnetek z Ugljana ponovno odpira vprašanje odgovornosti vseh – tudi tistih, ki bi morali biti pri preprečevanju požarov in spoštovanju predpisov zgled drugim, poroča Slobodna Dalmacija.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

HrvaškapožarogenjnevarnostpolicijavarnostDalmacijaopozorilogasilcipoletjeUgljanpožarna ogroženost
ZADNJE NOVICE
13:13
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
POVZROČIL MILIJONSKO ŠKODO

Eden najbolj iskanih Slovencev z rajskega Zanzibarja prihaja v slovenski pripor (VIDEO)

Tanzanijci naj bi nam izročili Mitjo Pavlina, obtoženega, da je kot član uprave oškodoval podjetje Kovintrade in zbežal v Afriko.
Boštjan Celec20. 8. 2026 | 13:13
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DOMA NE MARAJO TUJCEV

Zvezdanina modrost: Muslimanka je in zdaj moje vnuke uči njihovih navad (Suzy)

»Izobrazba z vašim sovraštvom in jezo nima nobene zveze. Poznam tudi izobražene ljudi, ki bi vse 'drugačne' okoli sebe najraje napodili, nekateri celo še kaj hujšega.«
20. 8. 2026 | 13:00
12:57
Bralci
ZVEZDNIŠKO SREČANJE

Oboževalci na Brniku zaman čakali Lakerse: presenetil pa jih je slovenski športni as (FOTO)

Zvezdniki so se jim spretno izmuznili.
20. 8. 2026 | 12:57
12:45
Novice  |  Slovenija
PORTOROŠKA NOČ

Od veselice do festivala: Letošnje dogajanje je privabilo kar 23.000 ljudi​ (FOTO)

Portoroške noči ponujajo občutek Portoroža.
Janez Mužič20. 8. 2026 | 12:45
12:43
Bulvar  |  Domači trači
DOPUST

Tanja Fajon razkrila jutranji ritual na dopustu: »Ta pogled me vedno vrne leta nazaj«

Tanja Fajon po burnih tednih pokazala, kje si polni baterije
20. 8. 2026 | 12:43
12:40
Novice  |  Slovenija
PO OPOZORILIH OBČANOV

Droge, igle, brezdomci in smeti v središču Ljubljane: tako odgovarja MOL

Na občini pravijo, da ni mogoče govoriti o splošnem porastu težav, priznavajo pa, da so določeni pojavi zaradi koncentracije na posameznih lokacijah bolj opazni. Napovedujejo tudi nov bivanjski center za brezdomne.
20. 8. 2026 | 12:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NE ZAMUDITE

Vsebine v novem kontekstu: IRWIN

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 15:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOBRA HRANA

Mojstrska delavnica: Parmigiana di melanzane – italijanska mojstrovina iz jajčevcev (VIDEO)

Zapečeni jajčevci se prepletejo s paradižnikovo omako, mocarelo, parmezanom in baziliko. Italijanska specialiteta, ki je tako dobra, da je že težko opisati.
Promo Slovenske novice18. 8. 2026 | 06:05
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki