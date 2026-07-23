Je to mogoče? Rusi trdijo, da Nemčija razvija jedrsko orožje

Ruska zunanja obveščevalna služba (SVR) je Nemčijo obtožila, da naj bi pod krinko civilnih jedrskih raziskav razvijala tehnologijo za izdelavo jedrskega orožja. Po njihovih trditvah naj bi pri projektu sodelovali vodilni nemški znanstveni centri, med njimi tudi raziskovalni ustanovi v Jülichu in Karlsruheju.

Po navedbah SVR naj bi Berlin že več let izvajal raziskave, ki bi jih bilo mogoče uporabiti pri razvoju jedrskega orožja, Rusija izpostavlja, da Nemčija razpolaga z dovolj znanja, tehnologije in industrijskih zmogljivosti, da bi lahko v razmeroma kratkem času izdelala jedrsko bombo. Nemške oblasti so obtožbe že odločno zavrnile. Berlin vztraja, da so vse jedrske dejavnosti namenjene izključno miroljubnim raziskavam in proizvodnji energije.

Trditve naj bi bile vzete iz konteksta

Povod za ruske obtožbe naj bi bile nedavne izjave predsednika fundacije Stiftung Wissenschaft und Politik Petra R. Neumanna, ki je ocenil, da bi Nemčija lahko razvila lastno jedrsko orožje, če bi se odločila za ta korak odločila. O možnosti evropskega jedrskega udejstvovanja je v zadnjih mesecih javno razpravljal tudi Friedrich Merz, vendar ni nikoli namignil, da bi Nemčija dejansko razvijala lastno jedrsko orožje.

Ruska obveščevalna služba trdi, da ravno takšne izjave potrjujejo njene sume o prikritem jedrskem programu, medtem ko v Berlinu odgovarjajo, da gre za povsem neutemeljene obtožbe. Nemčija ostaja podpisnica Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), ki ji prepoveduje razvoj in posedovanje jedrskega orožja, za ruske trditve pa niso bili predstavljeni nobeni javno dostopni dokazi.