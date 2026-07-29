Je Trump na pogrebu zaspal? Bela hiša: Razmišljal je o izgubi prijatelja (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je ponovno poskrbel za zgražanje in vprašanja, ali je sploh še primeren za vodenje ene najmočnejših držav na svetu. Trump je med pogrebom republikanskega senatorja Lindseyja Grahama v Washingtonu večkrat za dalj časa zaprl oči, kar je na družbenih omrežjih privedlo do trditev, da je zadremal. Posnetki s pogreba oziroma spominske maše prikazujejo 80-letnega Trumpa, ki sedi v prvi vrsti, občasno skloni glavo in zapre oči. »Da, ljudje, to je človek, ki ima kode za jedrsko orožje. Pomislite,« je zapisal eden od uporabnikov X.

Drugi so se spomnili, da je Trump svojega predhodnika Joeja Bidna leta klical Zaspani Joe in ga večkrat obtožil, da je zaspal med opravljanjem predsedniških dolžnosti. »Če bi Biden prespal pogreb prijatelja, bi o tem poslušali desetletja,« je zapisal eden od spletnih uporabnikov, našli pa so se seveda tudi komentatorji, ki so Trumpu stopili v bran in dejali, da »v cerkvi človek hitro zaspi«.

Ni spal, ampak razmišljal

Odzvali so se tudi iz Bele hiše, kjer pa so navedbe, da je predsednik Trump med pogrebom spal, zavrnili. »Predsednik Trump je razmišljal o izgubi svojega dragega prijatelja Lindseyja Grahama. Vsak, ki trdi drugače, je perverzen idiot,« je za The Independent povedal tiskovni predstavnik Bele hiše Davis Ingle.

Trump je bil že prej pod drobnogledom zaradi posnetkov, na katerih se med uradnimi dogodki trudi ostati buden. Medicinski analitik pri CNN Jonathan Reiner je maja dejal, da predsednik kaže znake »hude dnevne zaspanosti«, vendar ga sam ni osebno pregledal. »Zelo pogosto zaspi. Večkrat je zaspal v Ovalni pisarni, medtem ko so se ljudje pogovarjali z njim,« je dejal Reiner. Dodal je, da lahko kronične motnje spanja povečajo tveganje za težave s spominom in druge kognitivne težave. Bela hiša je takšne ocene že prej zavrnila in dejala, da je Trump izjemno energičen, in duševno popolnoma sposoben opravljati svoje dolžnosti.