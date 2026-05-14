Obisk predsednika Donalda Trumpa v Pekingu je bil v kitajskih državnih medijih presenetljivo podcenjen. Na dan njegovega prihoda so najpomembnejši kitajski časniki, kot je China Daily, v osrednjem delu objavili novico o srečanju kitajskega predsednika Xija Jinpinga s predsednikom Tadžikistana Emomalijem Rahmonom. To srečanje je imelo prednost pred Trumpovim obiskom, kljub temu da je trgovina med Kitajsko in Tadžikistanom znašala zgolj 4,3 milijarde dolarjev, kar je več kot stokrat manj od ameriško-kitajske trgovine.

Takšne odločitve kitajskih državnih medijev niso le naključne, ampak pogosto služijo kot kanal za prenašanje političnih sporočil, ki jih Komunistična partija Kitajske želi poslati svetu. V tem primeru so mediji jasno dali vedeti, da Trumpov obisk ni imel enake teže kot drugo diplomatsko srečanje.

Tudi People’s Daily, še eno pomembno glasilo, je Trumpov obisk postavilo v drugi plan. Naslov je izrazil stališče, da se »kitajsko-ameriški odnosi ne morejo vrniti v preteklost, vendar lahko ustvarimo boljšo prihodnost«. Po mnenju nekdanjega novinarja Soyonba Borjigina je ta izjava previdna in ne vsebuje preveč optimističnih ali obetavnih napovedi za prihodnost meddržavnih odnosov. Sporočilo je po njegovem jasno: prejšnji odnosi med državama so nepopravljivi, a obstaja možnost za stabilnejši odnos, če se obe strani strinjata.

Peking torej signalizira, da se stari način sodelovanja med ZDA in Kitajsko ne bo ponovil, vendar pa obstaja prostor za nove možnosti, če jima bo uspelo doseči kompromis.