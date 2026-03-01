Je vojna že v Evropi? Iran naj bi napadel Ciper

V javnosti so se pojavile informacije, da naj bi Iran izstrelil dve raketi proti Cipru. Ciprske oblasti navedbe zaenkrat odločno zanikajo. Vladni govorec Konstantinos Letymbiotis je poudaril, da proti državi ni bil izstreljen noben projektil in da za Ciper ni nikakršne grožnje.

»V zvezi z izjavami in objavami, ki se nanašajo na izstrelitev projektilov v smeri Cipra, pojasnjujemo, da to ne drži in da ni nobenih znakov, da bi državi grozila nevarnost,« je dejal. Dodal je še, da pristojne službe razmere pozorno spremljajo.

Pred tem so nekateri britanski obrambni viri trdili, da naj bi bila proti Cipru, kjer sta nameščeni tudi britanski vojaški oporišči, izstreljena dva iranska projektila. Med drugim se na otoku nahaja tudi letalsko oporišče RAF Akrotiri, ki ima pomembno strateško vlogo v regiji. Uradne potrditve o kakršnem koli napadu za zdaj ni, ciprske oblasti pa zagotavljajo, da ni razlogov za preplah. Razmere na območju vzhodnega Sredozemlja ostajajo napete, vendar po navedbah vlade neposredne nevarnosti zaenkrat še ni.

