  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SVET ZASKRBLJEN

Je vojna že v Evropi? Iran naj bi napadel Ciper

Odjeknila je informacija o domnevnem iranskem raketnem napadu na Ciper, oblasti zaenkrat dogajanje zanikajo.
Ciper naj bi bil v nevarnosti zaradi vseh ameriških vojaških baz. Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Ciper naj bi bil v nevarnosti zaradi vseh ameriških vojaških baz. Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 1. 3. 2026 | 14:15
 1. 3. 2026 | 16:16
1:25
A+A-

V javnosti so se pojavile informacije, da naj bi Iran izstrelil dve raketi proti Cipru. Ciprske oblasti navedbe zaenkrat odločno zanikajo. Vladni govorec Konstantinos Letymbiotis je poudaril, da proti državi ni bil izstreljen noben projektil in da za Ciper ni nikakršne grožnje.

»V zvezi z izjavami in objavami, ki se nanašajo na izstrelitev projektilov v smeri Cipra, pojasnjujemo, da to ne drži in da ni nobenih znakov, da bi državi grozila nevarnost,« je dejal. Dodal je še, da pristojne službe razmere pozorno spremljajo.

Pred tem so nekateri britanski obrambni viri trdili, da naj bi bila proti Cipru, kjer sta nameščeni tudi britanski vojaški oporišči, izstreljena dva iranska projektila. Med drugim se na otoku nahaja tudi letalsko oporišče RAF Akrotiri, ki ima pomembno strateško vlogo v regiji. Uradne potrditve o kakršnem koli napadu za zdaj ni, ciprske oblasti pa zagotavljajo, da ni razlogov za preplah. Razmere na območju vzhodnega Sredozemlja ostajajo napete, vendar po navedbah vlade neposredne nevarnosti zaenkrat še ni.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju:

image_alt
Besede, ki jih je Gašper Tič namenil Denisu Avdiću, vas bodo pretresle: »Ko boš umrl ...«

image_alt
V nesreči umrla slovenska častnika: poslavljajo se od Andreja (39) in Edija (59)

image_alt
Zakonca Plestenjak: ljubezen bo trajala, prihaja naraščaj (Suzy)

Več iz teme

CipervojnaIran
ZADNJE NOVICE
15:49
Novice  |  Svet
TRAJNA KONTRACEPCIJA

Ženskam z zakonom prepovedano, med moškimi vse bolj priljubljeno: »Od žensk sem dobil podporo«

V zadnjih nekaj letih se na Poljskem povečuje zanimanje za postopke trajne kontracepcije.
1. 3. 2026 | 15:49
15:18
Šport  |  Tekme
KULM

Domen Prevc postavil rekord na letalnici in zmagal! Poglejte ta fantastični polet (VIDEO)

Domen Prevc je še drugič v 24 urah slavil na letalnici na Kulmu. Poletel je rekordnih 245,5 metra.
1. 3. 2026 | 15:18
15:15
Lifestyle  |  Astro
MOČ KRISTALOV

Naravna podpora za več energije in jasnosti, ti kristali vas napolnijo z optimizmom

Citrin nam lahko pomaga narediti prvi korak v pomlad. Kamena strela deluje kot energijski čistilec.
1. 3. 2026 | 15:15
14:56
Novice  |  Slovenija
USKLADITEV PRISPEVKOV

Višji otroški dodatki in štipendije: kdo bo od marca prejel več denarja

S 1. aprilom se zvišata dodeljena denarna socialna pomoč in varstveni dodatek.
1. 3. 2026 | 14:56
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Plesalka in glasbenica Urška Centa: Moje delo me zdravi (Suzy)

Že vrsto let vpliva na boljše počutje ljudi in dokazuje, kakšno moč ima umetnost.
1. 3. 2026 | 14:25
14:15
Novice  |  Svet
SVET ZASKRBLJEN

Je vojna že v Evropi? Iran naj bi napadel Ciper

Odjeknila je informacija o domnevnem iranskem raketnem napadu na Ciper, oblasti zaenkrat dogajanje zanikajo.
1. 3. 2026 | 14:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki