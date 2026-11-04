Je Vučićev tesni sodelavec poskušal pobegniti? Letalo iz Beograda v Moskvo nenadoma obrnili

Let družbe Air Serbia iz Beograda v Moskvo je moral v torek zvečer nad južno Litvo obrniti in se vrniti na letališče Nikola Tesla, potem ko je letališka varnostna služba ugotovila, da se je na letalo vkrcal znan potnik, ne da bi opravil obvezen varnostni pregled, poroča portal Nova.rs.

Letalo Airbus A320 je iz Beograda vzletelo približno ob 18.48, podatki o sledenju letov pa so pokazali, da je letalo v bližini meje med Litvo in Belorusijo obrnilo smer in okoli 22. ure pristalo v Beogradu. Po navedbah portala Flightradar24 je bil to za kratek čas najbolj spremljan let na svetu. Pri družbi Air Serbia so kasneje potrdili, da se je letalo vrnilo na zahtevo pristojnih organov, ki so odredili dodatno varnostno preverjanje enega od potnikov. Letalski prevoznik je sporočil, da let ne bo odpovedan ter da se bo po temeljitem pregledu in zamenjavi posadke nadaljeval.

Po neuradnih informacijah portala Nova.rs, se je vse skupaj zgodilo zaradi Aleksandra Vulina, vodjo Gibanja socialistov in dolgoletnega tesnega sodelavca nekdanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Omenjeni portal je poročal, da se je Vulin vkrcal, ne da bi opravil standardni varnostni pregled, pri čemer mu je nekdo pomagal zaobiti predpisane postopke. Milan Kuč, direktor korporativne varnosti na beograjskem letališču in nekdanji pripadnik elitne policijske enote Kobre, je pregledal posnetke varnostnih kamer, ugotovil kršitev in odredil vrnitev letala. Po neuradnih navedbah sta bila na istem letu tudi direktor podjetja Srbijagas Dušan Bajatović in vodja Srbske ljudske stranke Nenad Popović.

Portal Nova.rs je poskušal pridobiti komentar od Vulina; sprva ni bil dosegljiv, kasneje pa se na poizvedbe ni odzval. Kasnejša poročanja navajajo, da so Vulina po pristanku odstranili z letala, njegovo prtljago pa pregledali. V srbskih medijih so se pojavili tudi zvočni posnetki komunikacije v pilotski kabini in obvestilo kapitana letala, v katerem so kot razlog navedeni varnostni razlogi. Vulin je kasneje za Informer pojasnil, da je med letom zaspal. Izrazil je nelagodje zaradi dogodka in vztrajal, da ni bilo zakonitega razloga, ki bi mu preprečil nadaljevanje poti v Moskvo.

Kdo je Aleksandar Vulin?

Vulin je pod Vučićem zasedal vrsto visokih položajev, med drugim je bil minister za obrambo, minister za notranje zadeve, direktor varnostno-informativne agencije (BIA) in podpredsednik vlade. Najbolj je znan kot najglasnejši zagovornik koncepta »srbskega sveta« – zamisli o združitvi Srbov na celotnem Balkanu v enotno politično skupnost. V izjavah, o katerih je obširno poročal portal EUalive, je ta proces označil za nepovraten in ga primerjal z zgodovinskimi združitvami, hkrati pa sosednje države, zlasti Bolgarijo, pozval, naj glede zgodovinskih zamer molčijo.

Vulin vzdržuje tudi tesne stike z Rusijo. Vladimir Putin ga je osebno odlikoval, Vulin pa podpira tesnejše povezovanje Srbije z združenjem BRICS; prav tako je vodil Svet predstavnikov Ruskega zgodovinskega društva v Srbiji. Združene države Amerike in Velika Britanija so proti njemu uvedle sankcije zaradi domnevnega sodelovanja pri destabilizaciji Balkana in resnih kaznivih dejanj. Sam očitke zavrača in trdi, da so politično motivirani.