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Jesen se ni še niti začela, okužbe s Covidom že nevarno rastejo

Strokovnjaki opozarjajo, da se bo število okužb zaradi potovanj, začetka novega šolskega leta in upadanja imunosti verjetno še povečevalo.
Ponovno pozivajo k cepljenju.  FOTO: Reuters
Ponovno pozivajo k cepljenju.  FOTO: Reuters
G. P.
 21. 8. 2026 | 13:26
4:24
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Kašljate, kihate ali imate povišano telesno temperaturo? Morda ni le običajen poletni prehlad – razmislite tudi o testiranju na covid. Čeprav se jesenska sezona bolezni dihal še ni začela, aktivnost gripe in RSV ostaja nizka, medtem ko se novi koronavirus v ZDA znova krepi. Število primerov sicer še ni posebej visoko, prav tako trenutno ne beležijo velikega števila hospitalizacij ali smrti, vendar podatki ameriških Centrov za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) kažejo na jasen trend naraščanja.

Delež pozitivnih testov je bil v tednu do 8. avgusta prvič po marcu višji od treh odstotkov, število pozitivnih testov pa se je povečalo v vseh zveznih državah. »Avgust je trdno covidna sezona,« je povedala dr. Caitlin Rivers, strokovnjakinja za znanost o izbruhih bolezni in višja raziskovalka Centra za zdravstveno varnost univerze Johns Hopkins. »Trenutno sta jug in zahod nekakšna vodilna roba te covidne sezone. V preteklosti se je skoraj vedno začela na Floridi, v Teksasu in Georgii, kar je natanko to, kar vidimo letos,« je dodala.

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Covid ima drugačen sezonski vzorec

Respiratorni virusi v ZDA krožijo vse leto, vendar se čakalnice zdravstvenih ustanov običajno jeseni in pozimi napolnijo predvsem zaradi gripe in RSV. Odkar se je mednje pridružil covid, se zdi, da se sezona kašlja in kihanja začenja prej. Gripa in RSV običajno dosežeta vrhunec enkrat na leto, med decembrom in februarjem, nato pa njuna aktivnost okoli aprila upade. Covid se obnaša drugače – ima tako zimsko kot poletno sezono.

Eden od prvih korakov pri preprečevanju okužbe je spremljanje, kje se covid širi, pravi dr. Amanda Zink, zdravnica urgentne medicine na Aljaski in sodelavka univerze Yale. Pomagala je razviti tudi PopHIVE, brezplačno platformo za spremljanje lokalnih in nacionalnih zdravstvenih trendov v ZDA, ki uporablja skoraj sprotne zdravstvene podatke. Toda spremljanje covida je danes precej težje kot na vrhuncu pandemije, ko so bili dnevni podatki o številu primerov javno dostopni na spletni strani CDC.

Odpadne vode razkrivajo, kje so ljudje okuženi

Amanda Bidwell, vodja znanstvenega programa, ki ga vodi univerza Stanford in vsak dan spremlja viruse ter druge povzročitelje bolezni v odpadnih vodah, pravi, da spletno stran uporablja skoraj kot vremensko napoved. »Živim na območju zaliva San Francisco in lahko pogledam telefon ter si rečem: 'Ja, covid se trenutno hitro širi. Nadela si bom masko, če bom šla na koncert ali na letalo,'« je povedala. Podatki iz odpadnih voda lahko pokažejo tudi, kje bi se lahko covid ali druge bolezni začele širiti v prihodnje. Ljudje namreč izločajo virusno RNK že več dni, preden začutijo simptome ali se testirajo.

Ponovno pozivajo k cepljenju.  FOTO: Reuters
Ponovno pozivajo k cepljenju.  FOTO: Reuters

Podatki CDC o spremljanju odpadnih voda so za teden do 8. avgusta razmere s covidom ocenili kot »zelo nizke«. Pregled vode, ki uporablja drugačno metodologijo in ima novejše podatke, pa aktivnost označuje kot »visoko«. Njihovi podatki kažejo tudi naraščajoči trend v zadnjih 21 dneh v vseh regijah ZDA, razen na srednjem zahodu, kjer je aktivnost ocenjena kot »srednja«. Strokovnjaki pričakujejo, da bo število primerov še naraščalo. K temu bodo prispevali pozna poletna potovanja, začetek novega šolskega leta in upadanje imunosti, pridobljene s predhodnim cepljenjem ali okužbo.

Kaj pa cepljenje?

Če se niste cepili proti covidu v zadnjem letu, se je o cepljenju smiselno posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom, predvsem če spadate med bolj ogrožene, svojim ljudem svetujejo ameriški strokovnjaki. Novo cepivo za sezono 2026–2027 naj bi bilo na voljo konec septembra, večina zdravstvenih organizacij pa cepljenje še vedno priporoča. Za preprečevanje bolezni po izpostavitvi je v ZDA na voljo tudi novo protivirusno zdravilo Xocova za starejše od 12 let. Uporabljajo tudi zdravilo Paxlovid, ki zmanjša tveganje za težji potek, vendar zdravilo ni brezplačno. 

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