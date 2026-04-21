SPEKTAKEL

Jezero Acitlalin osvetlilo na tisoče prav posebnih lantern

Festival se je odvil v mehiškem ekološkem parku.
Prve so v vodo položili, ko je bilo še svetlo. FOTO: Alicia Fernandez/Reuters
A. J.
 21. 4. 2026 | 23:12
V ekološkem parku Xochimilco v Ciudadu de Mexico so si konec tedna lahko napasli oči nad prav posebnim spektaklom, ki je združil naravo in kulturo ter ustvaril čarobno vzdušje. Navdih za festival vodnih luči pravzaprav izhaja iz Tajske, iz tamkajšnjih praznovanj lantern, ko ponoči v vodo spustijo na tisoče luči, kar naj bi njihovim lastnikom prineslo srečo in svetlo prihodnost.

V Mehiki so udeleženci festivala na lanterne napisali svoje želje in jih okoli 19. ure položili na gladino jezera. Nekateri zapisi so bili izjemno ganljivi. Družina Meza je denimo svojo lanterno popisala s poslovilnimi besedami in lepimi željami za očeta, dedka in tasta. Prav osebna sporočila, ki so jih obiskovalci zapisali na lanterne, so dogajanju dala posebno težo in ustvarila vtis, da ne gre le za svetlobni spektakel, temveč tudi za zelo intimen trenutek spomina, želja in upanja.

Udeleženci so na lanterne zapisali svoje želje.

Glede na to, da je mehiški festival potekal na zaščitenem območju, so organizatorji poskrbeli tudi za zaščito prelepe narave. Posebna ekipa je ves čas skrbela, da priprave, dogajanje in pospravljanje ne bi kakor koli škodovali rastlinam ali vznemirjali živali, ki tam živijo. Lanterne so bile izdelane iz razgradljivega riževega papirja in lesene osnove, uporabljali pa so tudi LED-svečke, ki jih je mogoče reciklirati oziroma ponovno uporabiti. Organizatorji so poudarili, da želijo čarobno izkušnjo obiskovalcem ponuditi brez škode za občutljivo naravno okolje.

Xochimilco, kjer znanstveniki med drugim iščejo sledi aksolotla, ene najbolj prepoznavnih in ogroženih živalskih vrst tega območja, je Unesco na seznam svetovne dediščine uvrstil že leta 1987, vendar zaščiteno območje ogrožajo razvojni pritiski, spremembe rabe tal, opuščanje tradicionalne rabe in onesnaženje. Znamenite chinampe, starodavni plavajoči vrtovi, so pod vse hujšim pritiskom urbanizacije in komercialnih dejavnosti.

Družina je svojo lanterno popisala s poslovilnimi besedami in lepimi željami za očeta, dedka in tasta. FOTO: Alicia Fernandez/Reuters
MehikaAcitlalinjezerolenternefestivalnarava
