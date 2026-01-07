Julija se je postavila na stran Ukrajine, zdaj mora za 19 let v zapor

V začetku jeseni 2023 se je 42-letna Julija Lemeščenko nehala pojavljati v telovadnici v ukrajinskem Harkovu, kjer je trenirala. Izginotje dvigovalke uteži, leta 2021 prvakinje Ukrajine, je med športnimi kolegi povzročilo popolno zmedo. Nekaj ​​mesecev pozneje je bila na sodišču v ruski prestolnici Moskva obtožena načrtovanja sabotaž in atentatov v Rusiji kot članica ukrajinskih varnostnih služb. Tožilci so trdili, da je razstrelila daljnovode zunaj Sankt Peterburga in v Voronežu načrtovala umor enega od poveljnikov ruskih letalskih sil. Zdaj so jo obsodili na 19 let zapora. Obtožb ni zanikala, a je dodala, da je njena vest čista: »Morda s svojimi besedami poslabšujem svoj položaj, vendar sta čast in vest zame pomembnejši. Storila sem, kar se mi je zdelo potrebno. Nimam se za strahopetno ali šibko osebo, zato sem se odločila boriti proti ruski vojaški agresiji,« je povedala na sodišču.

2023. leta je nenadoma izginila.

Lemeščenkova je ruska državljanka, rojena in odraščala je v ruskem mestu Voronež, kjer so jo aretirali. Z možem in otrokom se je leta 2014 preselila v Harkov in se začela ukvarjati z dvigovanjem uteži. Želela je tekmovati na mednarodni ravni za Ukrajino, a je morala najprej pridobiti državljanstvo, kar je poskušala storiti, ko je Rusija leta 2022 napadla državo. Po obsežni invaziji je ostala v Harkovu in tam kupila stanovanje. »Nisem državljanka države, za katero sem se odločila boriti, a kljub temu imam Ukrajino za svoj dom. Ljubim to državo, ljubim Harkov,« je povedala na sodišču.