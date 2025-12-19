Junak s plaže, ki je onesposobil enega od teroristov, multimilijonar

V nedeljo, 14. decembra, je bil Ahmed Al Ahmed eden od sprehajalcev na avstralski plaži Bondi, kjer se je začel eden najhujših strelskih obračunov v Avstraliji po letu 1996. Oče in sin sta v napadu na judovsko skupnost, ki je praznovala prvi dan judovskega praznika hanuka, začela ubijalski pohod: ubila sta 15 ljudi, 38 pa sta jih ranila. Sedaj je v sydneyjskih bolnišnicah še vedno 21 ljudi, en človek je v kritičnem stanju. Ahmed Al Ahmed je med množičnim streljanjem razorožil enega od dveh teroristov, ob tem pa je bil ranjen. Za junaka so v Avstraliji začeli zbirati denar. S skorajda 43.000 posameznimi donacijami – vključno z največjo donacijo ameriškega milijarderja Billa Ackmana, ki je poklonil 99.999 dolarjev –, so zbrali že več kot 2,5 milijona avstralskih dolarjev (1,4 milijona evrov).

»V trenutku kaosa in nevarnosti je Ahmed Al Ahmed brez oklevanja stopil naprej,« so zapisali na strani, kjer so zbirali denar. »Njegova dejanja so bila nesebična, nagonska in nedvomno junaška, storjena brez upoštevanja lastne varnosti. Prva poročila kažejo, da je bil pri tem dvakrat ustreljen, ko je ščitil druge. Ta GoFundMe je bil ustvarjen, da bi izkazali svojo hvaležnost in podporo nekomu, ki je pokazal neverjeten pogum, ko je bilo to najbolj pomembno,« so zapisali. Začelo pa se je tudi sojenje Naveedu Akramu, ki je osumljen strelskega napada na plaži Bondi. Obtožen je za 59 kaznivih dejanj, med njimi 15 umorov in terorističnega dejanja. Drugi strelec, njegov oče Sajid Akram, je bil v strelskem obračunu s policijo ubit.