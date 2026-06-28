Junaška dejanja mu niso tuja, niti ognja se ne prestraši: policist, ki vas lahko tudi poroči (FOTO)

SIMON ŠIPEK

Na podelitvi ob dnevu policije Simona Šipka poklicali dvakrat.

V Sloveniji je trenutno nekaj manj kot 80.00 policistov, kar pomeni eden na 313 prebivalcev. A ne pozabimo, da je njihovo poslanstvo veliko več kot preganjati kršitelje in poračunavati globe, v ospredju so predvsem preventiva, pomoč državljanom, izobraževanje ljudi okrog sebe in sploh sodelovanje s skupnostjo. Prav zato je zelo cenjen višji policist Simon Šipek iz Grabonoša: občudujejo ga ne le državljani, temveč tudi številna društva, organizacije in posamezniki. O varnosti redno ozavešča najmlajše. FOTO: Oste Bakal Pobudnik akcij Ko sta Borut Kocet, ki po pooblastilu generalnega direktorja ...