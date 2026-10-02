Jutranji potres prestrašil prestolnico in okolico: »Hiša se je stresla, slišati je bilo močan pok«

Prebivalce Zagreba in širše okolice je zjutraj prestrašil potres. Hrvaška seizmološka služba je sporočila, da so sunek zabeležili ob 6.59 pri Petrinji, njegova magnituda pa je znašala 3,2. Prvi podatki so sicer kazali na nekoliko šibkejši potres.

Žarišče potresa je bilo približno 45 kilometrov jugovzhodno od Zagreba oziroma okoli 16 kilometrov zahodno-jugozahodno od Siska. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) se je potres zgodil na globini okoli 12 kilometrov.

»Kratko, a močno«

Čeprav potres ni bil zelo močan, je številne prebivalce očitno pošteno prestrašil. Na spletni strani EMSC so se hitro pojavila pričevanja ljudi, ki so sunek občutili.

Nekateri so opisovali tresenje strehe, drugi oddaljeno bobnenje, vibracije in nenaden sunek, ob katerem se je zatresla hiša. Eden od uporabnikov je občutek primerjal z močno eksplozijo, drugi pa je zapisal, da je bilo tresenje kratko, vendar izrazito.

Sicer je Hrvaško potres stresel že v četrtek.