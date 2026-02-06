  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OLIMPIJSKE IGRE

Južna Tirolska: germanska natančnost in mediteranska sproščenost

Ima se za regijo, ki je lahko zgled sodelovanja med različnimi skupinami, je pa tudi med gospodarsko najbolj razvitimi v Italiji in celo Evropi.
V Anterselvi, po nemško Antholzu, so pripravljeni na športnike. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

V Anterselvi, po nemško Antholzu, so pripravljeni na športnike. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Precejšen del olimpijskega programa bo potekal v zvezni deželi s celotnim slovenskim imenom Trentinsko - Zgornje Poadižje. FOTO: E55evu/Getty Images

Precejšen del olimpijskega programa bo potekal v zvezni deželi s celotnim slovenskim imenom Trentinsko - Zgornje Poadižje. FOTO: E55evu/Getty Images

V arheološkem muzeju v Bolzanu je zagotovo najbolj znan in obiskan Ötzi. FOTO: Andrea Solero/Afp

V arheološkem muzeju v Bolzanu je zagotovo najbolj znan in obiskan Ötzi. FOTO: Andrea Solero/Afp

V Anterselvi, po nemško Antholzu, so pripravljeni na športnike. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters
Precejšen del olimpijskega programa bo potekal v zvezni deželi s celotnim slovenskim imenom Trentinsko - Zgornje Poadižje. FOTO: E55evu/Getty Images
V arheološkem muzeju v Bolzanu je zagotovo najbolj znan in obiskan Ötzi. FOTO: Andrea Solero/Afp
STA
 6. 2. 2026 | 05:11
4:07
A+A-

Precejšen del olimpijskega programa bo potekal v zvezni deželi s celotnim slovenskim imenom Trentinsko - Zgornje Poadižje. Italijansko ime je Trentino - Alto Adige, nemško pa Trentino - Südtirol. Gre za eno od dveh zveznih dežel v Italiji z visoko stopnjo avtonomije, na Južnem Tirolskem, eni od dveh avtonomnih pokrajin, pa je glavni jezik nemščina. Zvezna dežela Trentinsko - Zgornje Poadižje se deli na dve samostojni avtonomni pokrajini, Južno Tirolsko, ki leži severneje in meji na Tirolsko v Avstriji in Švico, ter Trentino, ki je južneje, meji pa na drugi italijanski zvezni deželi Benečijo in Lombardijo.

Prebivalci te zanimive dežele se opisujejo kot kozmopolitanski in uporniški.

Površnemu opazovalcu oziroma nepoznavalcu razmer bi se morda zdelo čudno, da v Bolzanu (nemško Bozen), Anterselvi (Antholz) in drugje na Južnem Tirolskem večina prebivalcev govori nemško, čeprav sta tako nemščina kot italijanščina uradna jezika. Za dodaten jezikovni zaplet pa je na nekaterih območjih uradni jezik še tretji, ladinski.​ Ladinščina, nekakšna pogovorna latinščina, je zgodovinski ostanek obdobja Rimljanov in Retincev, ki so tam prebivali do petega stoletja. Danes so se njeni jezikovni otočki ohranili predvsem v dolinah Badia in Gardena. Skupno gre pri Ladincih za kakšne tri odstotke prebivalcev tega območja. Jezikovna delitev je še bolj zapletena, če upoštevamo narečja. Jezikoslovci so tako zaradi dokaj nedostopnega področja in visokih gora, ki so preprečevale tesnejše stike, našteli več kot 40 različic vseh treh jezikov, ki jih uporabljajo v tej zvezni deželi.

Večina prebivalcev govori nemško, čeprav sta uradna jezika nemščina in italijanščina.

Je pa bilo to območje vedno precej strateško in prometno pomembno kot križišče germanske in romanske kulture. Razlaga za nemščino je tako ob poznavanju zgodovine dokaj preprosta. Območje spada pod Italijo oziroma italijansko oblast šele od konca prve svetovne vojne leta 1918. Do prve vojne je bilo več kot pol tisočletja pod Tirolsko in vladavino Habsburžanov, kar razloži, zakaj večina prebivalcev govori nemško oziroma njene dialekte. Za nemško govoreče prebivalce so se težki časi začeli v obdobju fašistične Italije s prisilno italijanizacijo. Po dogovoru med Mussolinijem in Hitlerjem so imeli nemško govoreči prebivalci Južne Tirolske na izbiro selitev v nemški rajh ali pa prisilno asimilacijo v drugih delih Italije. Večina je med slabima možnostma izbrala prvo, so pa imeli precej težav, ko so se po koncu druge svetovne vojne želeli vrniti domov. Po drugi vojni so bili odnosi med manjšinskim prebivalstvom predvsem v današnji avtonomni pokrajini Južna Tirolska (kjer so večinoma nemško govoreči) in italijanskimi oblastmi zelo napeti. Do sedemdesetih let so bili pogosti tudi oboroženi napadi in teroristične akcije, leta 1972 pa so podpisali sporazum o avtonomiji, ki je Južnotirolcem omogočil precej pravic, predvsem na področju kulture in izobraževanja v maternem jeziku večine na tem območju. Dogovor so dokončno ratificirali šele 20 let zatem, a je potem to omogočilo razvoj v bolj umirjenih razmerah.

Danes, ko so se nekoč razgrete strasti precej ohladile, je na ulicah južnotirolskih mest mogoče videti tudi napise v italijanščini, mešata se tirolska in italijanska kulinarika ter kultura. Za dober dan je tako mogoče slišati Guten Tag, buon giorno ali pa Bun de. Prebivalci te zanimive in zgodovinsko razgibane zvezne dežele se opisujejo kot kozmopolitanski in uporniški, poberejo pa najboljše iz obeh svetov, urejenega germanskega in bolj sproščenega mediteranskega. Imajo se za regijo, ki je lahko zgled sodelovanja med različnimi skupinami, je pa tudi med gospodarsko najbolj razvitimi v Italiji in celo Evropi.

Precejšen del olimpijskega programa bo potekal v zvezni deželi s celotnim slovenskim imenom Trentinsko - Zgornje Poadižje. FOTO: E55evu/Getty Images
Precejšen del olimpijskega programa bo potekal v zvezni deželi s celotnim slovenskim imenom Trentinsko - Zgornje Poadižje. FOTO: E55evu/Getty Images

V arheološkem muzeju v Bolzanu je zagotovo najbolj znan in obiskan Ötzi. FOTO: Andrea Solero/Afp
V arheološkem muzeju v Bolzanu je zagotovo najbolj znan in obiskan Ötzi. FOTO: Andrea Solero/Afp

Več iz teme

ItalijaJužna Tirolskaolimpijske igrezimske olimpijske igre
ZADNJE NOVICE
05:20
Bulvar  |  Zanimivosti
V BELGIJI

Neverjetna sreča na loteriji: 21 prijateljev zadelo 123 milijonov

Vsak od njih bo prejel 5,8 milijona evrov.
6. 2. 2026 | 05:20
05:11
Novice  |  Svet
OLIMPIJSKE IGRE

Južna Tirolska: germanska natančnost in mediteranska sproščenost

Ima se za regijo, ki je lahko zgled sodelovanja med različnimi skupinami, je pa tudi med gospodarsko najbolj razvitimi v Italiji in celo Evropi.
6. 2. 2026 | 05:11
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZLJIVO

Mesar Aleš brez razloga napadel in zverinsko pretepel znanca, med zdravljenjem je ta umrl

Koprsko okrožno sodišče je 39-letnemu Alešu Krebelju izreklo zgolj varnostni ukrep.
Moni Černe6. 2. 2026 | 05:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

UI se razvija v pravo smer

Odgovorila je, kako postati pametnejši ...
Branko Babič5. 2. 2026 | 22:45
22:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBILNO DEŽEVJE

Zemeljski plaz v Dolenjih Novakih ogrožal hiše, gasilci na delu

Za odstranitev nasutega materiala v strugi so poslali tudi kopača.
5. 2. 2026 | 22:31
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Dušana Malovrha: Lolite za elite

Smetana politike, biznisa in znanosti je Epsteinu nasedala tudi še po tem, ko je bil 2008. obsojen.
Dušan Malovrh5. 2. 2026 | 22:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki