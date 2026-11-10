Južnoafriška železna lady obljublja razcvet, med kampanjo je bila kot akcijska babica

Med letoma 1979 in 1990 je bila britanska premierka Margaret Thatcher pravi strah in trepet političnih in drugih nasprotnikov. Zato so jo začeli klicati železna lady. Ostro političarko, ki se je odkrito spopadala z nasprotniki, imajo že vrsto let tudi v Južni Afriki. Gre za Helen Zille, ki jo zaradi sloga vodenja označujejo za južnoafriško železno lady. Da je velika mojstrica političnih veščin, je znova dokazala v predvolilni kampanji pred letošnjimi lokalnimi volitvami v Johannesburgu, po številu prebivalcev največjem mestu v državi. Njena liberalna stranka Demokratična zveza (DA) je s skoraj 35 odstotki glasov prepričljivo zmagala in za seboj pustila nekoč vodilno stranko Nelsona Mandele Afriški nacionalni kongres (ANC).

2008. LETA je bila najboljša županja na svetu.

Petinsedemdesetletna Zillejeva, ki si želi postati županja Johannesburga, je bila v predvolilnem času vpeta v spektakularno volilno kampanjo. Med drugim je z masko in dihalko zaplavala v z vodo zaliti cestni jami, ki je nastala zaradi počene cevi. Po poplavljeni ulici v Sowetu je veslala s kanujem, na zaraščenem občinskem igrišču igrala tenis. Videoposnetki, s katerimi je opozarjala na propadanje mestne infrastrukture, so bili zelo odmevni na platformah družbenih medijev, od X do TikToka.

Obljublja, da bo uredila težave mesta. FOTO: Reuters

Njen cilj je bil volivcem razkriti pomanjkljivosti prejšnje mestne oblasti. Mesto Johannesburg zaradi ogromnih težav velja za povsem neobvladljivo. To kaže tudi stalna menjava županov, saj se jih je od leta 2019 zamenjalo že 10. Zillejeva je v enem od posnetkov tudi vlomila v zapuščeno pisarno mestne hiše in razkazala gore neobdelanih dokumentov državljanov. Na družbenih omrežjih je bil med mladimi zelo gledan posnetek, ko sedi za volanom avtomobila in z njim z veliko hitrostjo vozi v ozkih krogih, dokler se s pnevmatik ne začne kaditi. »Drugi veliko govorijo, mi pa ponujamo resnična dejanja,« je poudarjala. Na omrežju X nosi vzdevek GodZille, kar se nanaša na pošast, ali GogoZille. Gogo je južnoafriška beseda za babico. Skratka, zdaj se je predstavljala kot nekakšna akcijska babica. Če bo imenovana za županjo, se bo odločno borila proti kriminalu in brezposelnosti. Da na lokalni ravni zna urejati stvari, je dokazala že, ko je leta 2006 sedla na županski stolček v Cape Townu, ko ji je glavno mesto uspelo pripraviti na svetovno prvenstvo v nogometu leta 2010. Zaradi tega je bila leta 2008 imenovana za najboljšo županjo na svetu. Stranko DA je vodila med letoma 2007 in 2015, nasledil jo je

Hči nemških staršev, ki so pred začetkom druge svetovne vojne iz Nemčije pobegnili pred nacisti, je kot mlada novinarka razkrila, da aktivist in borec za državljanske pravice Steve Biko leta 1977, kot je trdil režim apartheida, ni umrl v zaporu zaradi gladovne stavke, ampak zaradi hudih poškodb, ki jih je povzročilo mučenje. Zaradi njenih objav o kolonializmu, češ da kolonialna dediščina ni bila zgolj negativna, pa so jo leta 2017 začasno izključili iz vodstvenih organov DA. A že dve leti kasneje se je vrnila, saj da, kot je bila prepričana, lahko le ona v mesto prinese korenite spremembe.

Drugi veliko govorijo, mi pa ponujamo resnična dejanja.

Nedavne občinske volitve so stranki ANC, ki je dolga leta vladala z absolutno večino, prinesle najslabši volilni rezultat doslej. Upad zaupanja vanjo se je začel pod Jacobom Zumo, ki je s svojimi neštetimi škandali, ki so mu omogočili, da si je nakopičil bogastvo, državo kot predsednik vodil od leta 2009 do 14. februarja 2018. Takrat je odstopil s položaja, in sicer po tem, ko so ga k temu pozvali v njegovi stranki ANC. V parlamentu mu je celo grozila nezaupnica.