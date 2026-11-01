Kaj bi se zgodilo, če bi Zelenski poklical Putina? Odgovor Kremlja preseneča (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin bi se oglasil na telefon, če bi ga poklical ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so sporočili iz Kremlja pred nadaljevanjem mirovnih pogajanj v Abu Dabiju, ki potekajo ob posredovanju ZDA. Svetovalec v Kremlju Jurij Ušakov je izjavil, da ruski voditelj takšnega klica ne bi prezrl. »Mislim, da bi se seveda oglasil. Putin nikoli ni zavrnil pogovorov,« je dejal Ušakov. Predsednika od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 nista opravila neposrednega pogovora, ne v živo ne po telefonu. Nazadnje sta se osebno srečala decembra 2019 med pogajanji v normandijskem formatu, pri katerih sta posredovali Francija in Nemčija. Kijev že dolgo vztraja pri neposrednem srečanju, Zelenski pa je julija ruskemu predsedniku poslal odprto pismo, v katerem je predlagal srečanje iz oči v oči, da bi končali vojno.

Po poročanju portala Kyiv Independent naj bi Kremelj s predlogom telefonskega pogovora v resnici poskušal preprečiti srečanje v živo. Ukrajinski predstavniki sumijo, da Moskva vztraja pri telefonskem pogovoru, ki ne bi prinesel nobenega napredka, namesto da bi pristala na pravo srečanje na najvišji ravni, piše The Telegraph. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je konec oktobra izjavil, da je ruski voditelj odprt za dialog z vsemi, vendar je opozoril, da ga z ukrajinske strani še nihče ni poklical. Putin je v preteklosti neposredne pogovore zavračal, Zelenskega označeval za nelegitimnega voditelja in poudarjal, da bi se z njim srečal le zaradi uradne potrditve že dogovorjenega sporazuma. Peskov je obenem navedel, da naj bi prvi krog pogajanj potekal v tristranski sestavi, v kateri bi sodelovale Rusija, ZDA in Ukrajina.

Zahteve Moskve in opozorilo Pentagona

Diplomatski viri so za The Telegraph povedali, da namerava Moskva pogovore v Abu Dabiju izkoristiti za dosego popuščanja, ki bi oslabilo obrambo Nata. Čeprav Ušakov trdi, da bi morale biti v pogovore vključene tudi evropske države, saj so ključne za dosego dogovora, diplomatski viri menijo, da želi Rusija s tem ustaviti širitev zavezništva, ki jo Putin označuje za glavni vzrok vojne.

Medtem Reuters poroča, da je Pentagon nekatere članice Nata, med njimi Estonijo, Litvo in Latvijo, pozval, naj omilijo javno izražanje stališč do Rusije, da ne bi po nepotrebnem izzivale Moskve. Predstavnik Pentagona Elbridge Colby je kot primer navedel izjavo estonskega premierja Kristena Michala, ki je Putina pred tem opisal kot podgano, stisnjeno v kot. V Pentagonu teh navedb niso želeli komentirati, saj ne razkrivajo vsebine zasebnih pogovorov z zaveznicami, poroča Dnevnik.hr.