Kaj je delala podmornica v teh vodah? Gre za vohunsko misijo? (FOTO)

Novi satelitski posnetki iz Šanghaja so med vojaškimi analitiki sprožili val ugibanj o skrivnostnem projektu kitajske mornarice. Na posnetkih je videti novo, tehnološko izjemno napredno plovilo, ki nakazuje na pospešeno krepitev kitajskih podvodnih sil. Po poročanju specializiranega portala Naval News gre za prepoznavno in inovativno plovilo, pri katerem so kitajski strokovnjaki opustili tradicionalni podmorniški stolp, kar pomeni pomemben korak naprej v razvoju njihove flote.

Ker uradnih informacij tako rekoč ni, so tuji obveščevalci in analitiki prepuščeni ugibanjem o resničnem namenu tega plovila. Nekateri se že sprašujejo, ali je podmornica morda namenjena tajnim vohunskim misijam v strateško pomembnih svetovnih vodah. Kitajska sicer trenutno gradi nove podmornice s hitrostjo, ki ji ne more parirati nobena druga država. Medtem ko zahodne mornarice težko gradijo več kot eno ali dve plovili hkrati, je Kitajska v zadnjih petih letih splavila med 15 in 20 podmornic, od tega najmanj osem povsem novih razredov.

Futuristični dizajn brez klasičnega stolpa

Najnovejši, doslej neznani tip podvodnega plovila so opazili v ladjedelnici Jiangnan v Šanghaju, kjer je bil privezan ob plavajočem pomolu. Čeprav je ta ladjedelnica bolj znana po gradnji velikih vojaških ladij, je v preteklosti že sodelovala pri podmorniških projektih. Novo plovilo izstopa po futuristični in aerodinamični obliki, elegantnem premcu, krmilu v obliki črke X in minimalnem stolpu, kar verjetno zmanjšuje hidrodinamični upor pod vodo.

Strokovnjaki so prepričani, da gre za povsem nov razred podmornic. Največja neznanka je njen pogonski sistem - glede na velikost je najbolj verjeten klasični jedrski pogon.

Hkrati naj bi v ladjedelnici Huludao ob Bohajskem morju, ki je specializirana izključno za nuklearne podmornice, splavili še eno plovilo. Če se izkaže, da gre za isti tip podmornice, bi to pomenilo, da Kitajska hkrati gradi enaki napredni plovili v dveh različnih ladjedelnicah, kar bi bil izjemen logistični in vojaški dosežek.

Ugibanja o pogonu in namenu plovila

Skrivnostna podmornica je dolga približno 120 metrov in široka med 10 in 11 metrov. Strokovnjaki so prepričani, da gre za povsem nov razred. Sprva so mislili, da gre za težko pričakovano jurišno podmornico tipa 095 (09V), vendar je pojav tega novega modela znova odprl mnoga vprašanja. Zaradi njenih dimenzij je malo verjetno, da gre za podmornico za izstreljevanje balističnih raket, saj bi bila za kitajske rakete dolgega dosega JL-3 potrebna precej večja struktura.

Največja neznanka ostaja pogonski sistem. Glede na velikost je najbolj verjeten klasični jedrski pogon. Če pa bi imelo plovilo konvencionalni pogon, bi to bila daleč največja konvencionalna podmornica na svetu. Obstaja tudi možnost, da so Kitajci uporabili manjši jedrski sistem AIP (pogon, neodvisen od zunanjega zraka), ki zagotavlja večjo moč in praktično neomejeno avtonomijo gibanja pod gladino, kar bi bilo idealno za dolgotrajne in skrite misije.

Kitajska mornarica javnosti ne razkriva svojih naročil in uspešnih splavitev, zato bodo morali zahodni analitiki še naprej podrobno spremljati vsak satelitski posnetek, da bi ugotovili, kakšne naloge dejansko čakajo to skrivnostno podvodno plovilo.