Kaj se dogaja? 45.000 gospodinjstev in več kot 2000 podjetij brez elektrike, policija sumi na ...

V Berlinu je danes zjutraj okoli 45.000 gospodinjstev in več kot 2000 podjetij ostalo brez elektrike, potem ko so bili v požaru blizu elektrarne poškodovani kabli.

Policija sumi na požig

Pristojne službe so bile o požaru v bližini elektrarne v nemški prestolnici obveščene nekaj pred 7. uro. Gasilci so požar hitro pogasili, kljub temu pa je po navedbah operaterja Stromnetz Berlin brez elektrike ostalo približno 45.000 gospodinjstev in 2200 podjetij v jugozahodnem delu mesta.

V družbi si prizadevajo odpraviti okvaro, a kot so sporočili, še ni povsem jasno, kdaj bodo lahko elektriko zagotovili vsem prizadetim gospodinjstvom in podjetjem.

Policija je na družbenem omrežju X zapisala, da so na kraj dogodka napotili približno 160 policistov, ki preiskujejo sum požiga.

Prebivalce so opozorili, da zaradi okvare morda ne bodo delovali ogrevalni sistemi. Pozvali so jih, naj mobilne telefone uporabljajo varčno ter naj imajo pri roki svetilke. Oblasti so na požig posumile tudi septembra, ko je požar v bližini daljnovodov prav tako povzročil obsežen izpad elektrike. Tedaj je odgovornost za požar prevzela neznana skupina na spletu.

Nemčija je sicer v visoki pripravljenosti zaradi sabotaž, usmerjenih proti infrastrukturi.