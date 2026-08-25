Skrivnostni pristanek pri Putinu: Kaj tam počne ameriško vojaško letalo? (VIDEO)

Ameriško vojaško transportno letalo naj bi danes pristalo na moskovskem letališču Vnukovo, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na podatke spletnega sistema za spremljanje zračnega prometa Flightradar24.

V Beli hiši zadeve niso komentirali, Kremelj sporočil, da o letalu nima informacij

Vojaško transportno letalo boeing C-17A globemaster III, ki ga uporabljajo ameriške zračne sile, naj bi po podatkih na spletni strani Flightradar24 na moskovsko letališče priletelo ob 10. uri po lokalnem času, in sicer iz Rige.

Zadnji neposredni let ameriškega letala iz Evrope v Rusijo je bil zabeležen januarja, ko sta Steve Witkoff in Jared Kushner, posebna odposlanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, potovala v Rusijo v luči mirovnih pogovorov med Kijevom in Moskvo.

Iz podatkov pa ni razvidno, kdo je bil na krovu letala, niti zakaj je letelo v Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki podatkov ni mogla neodvisno preveriti. Letalo je proti Evropi poletelo v nedeljo popoldan z ameriškega oporišča Joint Base Andrews v bližini Washingtona.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da nima nobenih informacij o letalu. Bela hiša zadeve še ni komentirala. Latvijsko obrambno ministrstvo je za ameriški Newsweek povedalo, da je bil let ustrezno usklajen in odobren za izvedbo znotraj latvijskega zračnega prostora. A dodalo je, da več informacij ne morejo podati, ker omenjenega leta ni izvedla njihova vojska.