  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VARNOSTNA TVEGANJA

Kaj se dogaja na Hrvaškem?! Razglašena visoka stopnja previdnosti, Srbom odsvetujejo nenujna potovanja

V kategorijo držav, za katere Srbi odsvetujejo potovanja v nenujnih primerih, je kot edino iz Evrope uvrstilo Hrvaško.
The city of Split photographed from the promenade. FOTO: Manfred Rau Getty Images/istockphoto
The city of Split photographed from the promenade. FOTO: Manfred Rau Getty Images/istockphoto
STA, N. Č.
 5. 3. 2026 | 14:17
 5. 3. 2026 | 14:18
2:34
A+A-

Srbsko zunanje ministrstvo je v sredo objavilo priporočila za potovanja, v okviru katerih je države razvrstilo v štiri kategorije glede na varnostna tveganja. V kategorijo držav, za katere odsvetujejo potovanja v nenujnih primerih, je kot edino iz Evrope uvrstilo Hrvaško. Kot razlog so navedli vse pogostejše incidente in napetosti v državi.

Ministrstvo je objavilo tako imenovani semafor s priporočili za potovanja v posamezne države. Države so glede na oceno varnostnih tveganj razvrstili v štiri kategorije - zeleno, rumeno, oranžno in rdečo kot najbolj nevarno.

V rdeči kategoriji je 23 držav Bližnjega vzhoda, Azije in Afrike, v katere državljanom Srbije iz varnostnih razlogov odsvetujejo potovanja. V oranžni kategoriji je 28 držav, za katere velja priporočilo potovanj le v nujnih primerih, kot edino evropsko državo pa so mednje uvrstili Hrvaško. V rumeni kategoriji pa je 61 držav, za katere velja priporočilo potovanj ob dodatnih previdnostnih ukrepih. Med njimi je kot edina iz Evrope Albanija.

Slovenija ostaja varna država

Vse ostale države, tudi Slovenijo, so uvrstili v zeleno kategorijo, za katero velja priporočilo »prostega potovanja ob običajni previdnosti«.

Incident v Splitu

Na Hrvaškem se je v minulem letu zgodilo več incidentov, povezanih z nestrpnostjo do Srbov. Najbolj je javnost vznemiril incident v Splitu v začetku novembra lani, ko je na kulturni dogodek v organizaciji srbske manjšine vdrlo več deset ljudi ter ob ustaškem pozdravu in žaljenju Srbov prekinilo prireditev.

Srbsko zunanje ministrstvo je med priporočili navedlo, naj srbski državljani na Hrvaško ne potujejo, če ni nujno potrebno, zaradi »nedavnih dogodkov in vse pogostejših incidentov, napetosti in neugodnih varnostnih okoliščin«.

Če je potovanje nujno, državljane pozivajo, naj se izogibajo javnim zborovanjem in krajem, kjer bi lahko prišlo do provokacij, ter naj bodo previdni v komunikaciji in naj poskrbijo za osebno in premoženjsko varnost. Kot posebno varnostno tveganje pa so izpostavili organizirana potovanja, zlasti prihode športnih ekip in kulturnih delegacij na Hrvaško.

Več iz teme

SrbijaHrvaškapotovanjavarnostna tveganja
ZADNJE NOVICE
16:27
Bulvar  |  Tuji trači
ARETIRALI SO JO

Britney Spears noč preživela za zapahi!

Zvezdnico so policisti v Kaliforniji aretirali v sredo ob 21.30 po lokalnem času.
5. 3. 2026 | 16:27
16:25
Novice  |  Svet
VOJNA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Đurotu nalil čistega vina o Iranu: »Raje se drži igre, geopolitika ni zate«

Slovenski igralec Branko Đurić Đuro je kritiziral Trumpa za napad na iranski islamistični režim. Na pojasnilo, da naj se raje drži igralske vloge in pusti geopolitiko drugim, ni bilo treba čakati dolgo.
5. 3. 2026 | 16:25
16:15
Novice  |  Slovenija
SLOVENIJA JE USPELA

Tanja Fajon si je oddahnila: »Uspelo nam je nemogoče«

600 Slovencev je po težkih dneh spet doma.
5. 3. 2026 | 16:15
16:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PREISKAVA V TEKU

Grozljivka v okolici Poreča: našli tri trupla, policija na terenu.

Ugotavljajo okoliščine dogodka.
5. 3. 2026 | 16:11
15:45
Novice  |  Svet
OSEBNI MOTIVI

Nečakinja Donalda Trumpa trdi, da pozna »pravi razlog«, zakaj je napadel Iran (VIDEO)

Pravi, da ima njen stric skriti motiv za vojno proti Iranu.
5. 3. 2026 | 15:45
15:44
Bulvar  |  Zanimivosti
RAZVESELJUJE ŠTUDENTE

Tale rdečedlaka mačka obožuje predavanja (FOTO)

Na škotskem kolidžu so preprečili vstop kosmatinki. Pred vrati lahko še naprej razveseljuje študente.
5. 3. 2026 | 15:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
NEGA KOŽE

Nov recept za lepoto po holističnem pristopu

Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
1. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVI SAD

Katero mesto se imenuje srbske Atene?

Novi Sad je mesto, ki vas uči upočasniti in uživati v vsakem dihu. Umeščen med Donavo in Fruško goro je idealno zatočišče za družine in ljubitelje zgodovine, ki iščejo mir baročnih ulic in toplino vojvodinskih salašev. Leta 2026 naziv evropsko mesto športa le potrjuje njegovo predanost zdravju kot življenjskemu slogu.
1. 3. 2026 | 18:30
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
NEGA KOŽE

Nov recept za lepoto po holističnem pristopu

Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
1. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVI SAD

Katero mesto se imenuje srbske Atene?

Novi Sad je mesto, ki vas uči upočasniti in uživati v vsakem dihu. Umeščen med Donavo in Fruško goro je idealno zatočišče za družine in ljubitelje zgodovine, ki iščejo mir baročnih ulic in toplino vojvodinskih salašev. Leta 2026 naziv evropsko mesto športa le potrjuje njegovo predanost zdravju kot življenjskemu slogu.
1. 3. 2026 | 18:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JAGODINA

Skriti kraj, ki ga letno obišče pol milijona ljudi

Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
1. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
28. 2. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
KRAGUJEVAC

Edinstveno mesto na turističnem zemljevidu Balkana

Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, ki ga še niste raziskali – Kragujevac vas čaka.
1. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAVILIŠČE

Kraj, kamor se boste vedno znova vračali

Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti, povrniti ravnovesje in hkrati ponuditi dovolj razlogov, da vsak dan doživite drugače, potem je to Vrnjačka Banja.
1. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
1. 3. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
93 LET INOVACIJ

Mednarodni kmetijski sejem, ki poteka že več kot devet desetletij

Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
Promo Slovenske novice1. 3. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki