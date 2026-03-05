Kaj se dogaja na Hrvaškem?! Razglašena visoka stopnja previdnosti, Srbom odsvetujejo nenujna potovanja

Srbsko zunanje ministrstvo je v sredo objavilo priporočila za potovanja, v okviru katerih je države razvrstilo v štiri kategorije glede na varnostna tveganja. V kategorijo držav, za katere odsvetujejo potovanja v nenujnih primerih, je kot edino iz Evrope uvrstilo Hrvaško. Kot razlog so navedli vse pogostejše incidente in napetosti v državi.

Ministrstvo je objavilo tako imenovani semafor s priporočili za potovanja v posamezne države. Države so glede na oceno varnostnih tveganj razvrstili v štiri kategorije - zeleno, rumeno, oranžno in rdečo kot najbolj nevarno.

V rdeči kategoriji je 23 držav Bližnjega vzhoda, Azije in Afrike, v katere državljanom Srbije iz varnostnih razlogov odsvetujejo potovanja. V oranžni kategoriji je 28 držav, za katere velja priporočilo potovanj le v nujnih primerih, kot edino evropsko državo pa so mednje uvrstili Hrvaško. V rumeni kategoriji pa je 61 držav, za katere velja priporočilo potovanj ob dodatnih previdnostnih ukrepih. Med njimi je kot edina iz Evrope Albanija.

Slovenija ostaja varna država

Vse ostale države, tudi Slovenijo, so uvrstili v zeleno kategorijo, za katero velja priporočilo »prostega potovanja ob običajni previdnosti«.

Incident v Splitu

Na Hrvaškem se je v minulem letu zgodilo več incidentov, povezanih z nestrpnostjo do Srbov. Najbolj je javnost vznemiril incident v Splitu v začetku novembra lani, ko je na kulturni dogodek v organizaciji srbske manjšine vdrlo več deset ljudi ter ob ustaškem pozdravu in žaljenju Srbov prekinilo prireditev.

Srbsko zunanje ministrstvo je med priporočili navedlo, naj srbski državljani na Hrvaško ne potujejo, če ni nujno potrebno, zaradi »nedavnih dogodkov in vse pogostejših incidentov, napetosti in neugodnih varnostnih okoliščin«.

Če je potovanje nujno, državljane pozivajo, naj se izogibajo javnim zborovanjem in krajem, kjer bi lahko prišlo do provokacij, ter naj bodo previdni v komunikaciji in naj poskrbijo za osebno in premoženjsko varnost. Kot posebno varnostno tveganje pa so izpostavili organizirana potovanja, zlasti prihode športnih ekip in kulturnih delegacij na Hrvaško.