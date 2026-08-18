Kaj se dogaja na obalah Amerike in Evrope? Na plažah našli desetine poginulih morskih psov (VIDEO)

Morski biologi na obeh straneh Atlantika se soočajo z nenavadnimi primeri pogina morskih psov. Medtem ko so na vzhodni obali ZDA našli večje število manjših primerkov, na Danskem raziskovalce bega pogin skoraj pet metrov dolgega orjaškega morskega psa, ki je bil po prvih ugotovitvah povsem zdrav. Na plaži v ameriški zvezni državi New Jersey so opazili skoraj 30 poginulih manjših morskih psov, razporejenih na območju približno desetih ulic. Po besedah profesorja morske biologije Stevena Nagiewicza gre za največje število poginulih morskih psov na enem mestu v njegovih 50 letih preučevanja oceanov. Ta vrsta je sicer v tamkajšnjih vodah pogosta in pogosto plava v večjih jatah.

Natančen vzrok pogina v ZDA še ni znan, vendar strokovnjaki izključujejo zastrupitev ali bolezen, saj ni znakov, da bi bila voda nevarna za ljudi. Verjetneje gre za posledico oseke, ko so se morski psi med iskanjem hrane v plitvini ujeli na peščeni sipini, ali pa so končali kot nenamerni ulov v ribiških mrežah. Tamkajšnji oddelek za varstvo okolja ocenjuje, da gre za občasen naravni pojav, zato posebne preiskave ne bodo sprožili. Nagiewicz ob tem dodaja, da bodo morski psi ob obali morda še pogostejši zaradi obnavljanja plaž, saj posegi v pesek kalijo vodo in tja privabljajo ribe.

Skrivnost na danski obali

Povsem drugačna skrivnost pa zaposluje znanstvenike v severni Evropi. Na obali danskega mesta Aalbæk je obležala skoraj pet metrov dolga samica orjaškega morskega psa. Gre za vrsto, ki se hrani s planktonom in je za ljudi popolnoma nenevarna, v Baltiku pa se pojavlja izjemno redko; od leta 2000 so tam zabeležili le okoli deset primerov. Nenavadni obiskovalec je pred poginom več dni privabljal pozornost kopalcev, ko je plaval v plitvini. Ekipa osmih raziskovalcev iz akvarija Nordsøen je več ur podrobno analizirala tkiva, organe in prebavila živali, a neposrednega vzroka za pogin niso našli. Samica ni imela poškodb, ni bila izstradana, v njenem želodcu pa so našli celo sveže ostanke hrane.

»Morda bom le enkrat v celotni karieri biologinje dobila priložnost za obdukcijo orjaškega morskega psa, zato je bila to res posebna izkušnja,« je povedala glavna biologinja Christina Yidesen. Znanstveniki bodo natančnejše odgovore o vzroku pogina in razlogih, zakaj se je žival med svojo selitvijo iz Atlantika zapletla v prehod med Severnim in Baltiškim morjem, iskali s pomočjo nadaljnjih analiz tkiv ter slikanjem možganov in hrbtenice.