Kaj se dogaja? Po celotni državi prišlo do izpada elektrike (VIDEO)

Iraško ministrstvo za električno energijo je danes sporočilo, da je po celotni državi prišlo do izpada elektrike. Irak je bil sicer od začetka vojne med Iranom, ZDA in Izraelom že večkrat tarča napadov.

Vzrok za izpad še preučujejo

»Električno omrežje je popolnoma izpadlo v vseh iraških provincah,« je psporočilo ministrstvo. Dodalo je, da poskušajo ugotoviti vzrok izpada elektrike ter da je začelo z obnovo elektrarn in druge infrastrukture.

Irak je bil od sobote, ko sta Izrael in ZDA začela z napadi na Iran, ta pa je nato sprožil povračilne napade na Izrael ter ameriška oporišča in druge cilje v zalivskih državah, že večkrat tarča napadov.

Tudi danes so iz države poročali o napadih z droni. Dva varnostna vira sta denimo za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila, da so v bližini letališča v Bagdadu sestrelili dva drona. Kot sta dodala, žrtev ali škode ni bilo.