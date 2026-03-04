  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IRAK

Kaj se dogaja? Po celotni državi prišlo do izpada elektrike (VIDEO)

Vzrok za izpad še preučujejo.
Vzrok za izpad še preučujejo. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Vzrok za izpad še preučujejo. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
STA, M. U.
 4. 3. 2026 | 20:20
 4. 3. 2026 | 20:20
A+A-

Iraško ministrstvo za električno energijo je danes sporočilo, da je po celotni državi prišlo do izpada elektrike.  Irak je bil sicer od začetka vojne med Iranom, ZDA in Izraelom že večkrat tarča napadov.

Vzrok za izpad še preučujejo

»Električno omrežje je popolnoma izpadlo v vseh iraških provincah,« je psporočilo ministrstvo. Dodalo je, da poskušajo ugotoviti vzrok izpada elektrike ter da je začelo z obnovo elektrarn in druge infrastrukture.

Irak je bil od sobote, ko sta Izrael in ZDA začela z napadi na Iran, ta pa je nato sprožil povračilne napade na Izrael ter ameriška oporišča in druge cilje v zalivskih državah, že večkrat tarča napadov.

Tudi danes so iz države poročali o napadih z droni. Dva varnostna vira sta denimo za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila, da so v bližini letališča v Bagdadu sestrelili dva drona. Kot sta dodala, žrtev ali škode ni bilo.

Več iz teme

IrakelektrikaBližnji vzhod
ZADNJE NOVICE
19:45
Lifestyle  |  Stil
POMENLJIVO

To je devet okoliščin, v katerih padejo maske

Čeprav ljudje pogosto skrivajo svoje pravo naravo, se v določenih primerih nedvomno pokaže njihov resnični značaj.
4. 3. 2026 | 19:45
19:42
Bulvar  |  Tuji trači
PO VEČ KOT LETU DNI

Seksi Megan Fox očarala oboževalce in bivšega z drznim korzetom in tangicami (FOTO in VIDEO)

Presenetila je oboževalce, ki niso pričakovali njene vrnitve.
4. 3. 2026 | 19:42
19:15
Novice  |  Slovenija
DO ODLOČITVE SODIŠČA

Bili smo v Štepanjskem naselju: parkomati pokriti, količki spuščeni, parkirni red se je sesul (FOTO)

Današnji prizori s terena kažejo, da se bojazni že uresničujejo. Avtomobili so znova parkirani tam, kjer ne bi smeli biti – na zelenicah, pločnikih in intervencijskih poteh.
Nina Čakarić4. 3. 2026 | 19:15
18:25
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
PET LET OD ZLOČINA

Sojenje za smrt gozdnega moža: to je Marko pustil na kraju zločina (FOTO)

Na ponovljenem sojenju so zaman čakali Marjana Grma, zaslišan bi moral biti kot priča, a ker ga ni bilo, ga bodo prisilno privedli.
Aleksander Brudar4. 3. 2026 | 18:25
18:22
Novice  |  Svet
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Kako daleč sežejo iranske rakete? Del Evrope že v dosegu, napetosti na Bližnjem vzhodu se širijo

Iranski povračilni napadi z droni in raketami so zadeli cilje v več državah, Evropa in svet pa z nelagodjem spremljata, ali se lahko vojaška akcija razširi tudi zunaj regije. Iran je evropskim državam poslal ostro opozorilo.
4. 3. 2026 | 18:22
18:12
Bulvar  |  Tuji trači
POSLEDNJE SLOVO

Umrla igralka legendarne serije, izgubila bitko z rakom možganov

Pred igralsko kariero je bila ena izmed opaznejših manekenk londonske modne scene v osemdesetih letih.
4. 3. 2026 | 18:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki