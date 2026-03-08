Kaj se dogaja? Pred veleposlaništvom Oslu odjeknila eksplozija!

V noči na nedeljo, okrog ene ure ponoči, je pri vhodu stavbe ameriškega veleposlaništva v Oslu razneslo eksplozivno napravo, poročajo tudi mediji. Eksplozija je na srečo povzročila le materialno škodo, ker tako pozno v bližini stavbe ni bilo nikogar, tudi nihče ni bil poškodovan. Kljub temu so bližnji prebivalci slišali v zahodnem delu mesta slišali glasno eksplozijo, iz kompleksa pa je bil viden dim, so za lokalne medije povedale priče. Policijski tiskovni predstavnik Mikael Dellemyr je za javno radiotelevizijo NRK povedal, da se je eksplozija zgodila pri vhodu v konzularni oddelek. Policisti še ne vedo, kaj je povzročilo eksplozijo ali kdo je bil vpleten v incident. Prav tako ni znano, ali je eksplozija povezana s trenutno vojno na Bližnjem vzhodu, v katero so vpletene tudi Združene države Amerike. Preiskava poteka.

Po družabnih mrežjih so se medtem razširile informacije, da naj bi Bela hiša obveščevalnim agencijam preprečila, da bi opozorile organe pregona na teroristične grožnje, povezane z vojno v Iranu in usmerjene proti Ameriki in zavezniškim državam. »Iran je aktiviral speče celice v Azerbajdžanu. Napadli so zalivske države. Napadli so Tel Aviv v živo na televiziji. Za ujetnike so razglasili ameriške vojake. In zdaj še ameriško veleposlaništvo v Evropi. Administracija, ki je začela to vojno brez načrta in brez strategije izhoda, je blokirala tudi opozorila, ki bi lahko preprečila, kar sledi,« je na družabnem omrežju med drugim zapisal geopolitični analitik Brian Allen. Ameriški predsednik Donald Trump se na eksplozijo pred vhodom v ameriško veleposlaništvo v Oslu še ni odzval.