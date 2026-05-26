Kaj se dogaja? Predsednik Trump že tretjič v dobrem letu k zdravniku

Donald Trump naj bi se v torek že tretjič v 13 mesecih odpravil v bolnišnico, kar je med zdravstvenimi strokovnjaki na oni strani Atlantika ponovno vzbudilo skrbi in dvom o tem, da je 79-letni Trump fizično in mentalno sploh primeren za tako odgovorno funkcijo, kot je vodenje ene od svetovnih velesil. Kot je poročal Washington Post, naj bi Trumpa sicer v torek čakal zdravniški in zobozdravstveni pregled v zdravstvenem centru Walter Reed. Pred tem je zdravnika obiskal aprila 2025, ko je bil na rednem letnem pregledu, in nato še oktobra, ko naj bi se vrnil na »načrtovani kontrolni pregled«.

Mnoge skrbi zaradi velikih modric, ki se pojavljajo na njegovih rokah. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Vedno več jih dvomi v njegovo zdravje

Tokratni obisk zdravnika poznavalce toliko bolj skrbi zato, ker se ameriški predsednik v javnosti vedno pogosteje pojavlja z vse večjim številom modric in rdečih madežev na koži, vključno z vratom in rokami, zaradi česar so zaskrbljeni tudi Američani. Le 40 odstotkov jih namreč meni, da ima Trump dovolj mentalne ostrine in ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje funkcije predsednika, kaže anketa, ki so jo pri Washington Postu opravili aprila. Septembra lani je enako menilo 47 odstotkov sodelujočih v anketi. Kar zadeva Trumpovo fizično zdravje so številke še slabše: 44 odstotkov jih je aprila odgovorilo, da je primeren za funkcijo predsednika ZDA, medtem ko je septembra enako ogovorilo 54 odstotkov vprašanih.

Trump je sicer najstarejši predsednik, ki je bil kdajkoli inavguriran, kljub temu pa je večkrat zatrdil, da je »odličnega zdravja«, in da se počuti bolje kot pred 30 leti. Večina o tem sicer dvomi, njegovi gležnji so namreč pogosto otečeni, modrice prekrivajo njegove roke, med sestanki pa so ga že večkrat opazili zapirati oči. Čeprav iz njegovega kabineta za slednje pogosto pravijo, da se predsednik zgolj »koncentrira« ali »zavzeto posluša«, pa jih ni malo, ki so prepričani, da pravzaprav drema.

Zadnje čase ga pogosteje opazijo z zaprtimi očmi. FOTO: Brian Snyder/Reuters