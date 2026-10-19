Kaj se dogaja v Franciji? Ulice v plamenih, na tisoče aretiranih, več sto poškodovanih policistov

Francija okreva po najhujših in najbolj nasilnih nemirih v zadnjih nekaj letih, potem ko so množični protivladni protesti po vsej državi prerasli v ulične spopade, požige in ropanje. Medtem ko se je dim v nedeljo počasi razkadil, so prebivalci nejeverno opazovali razbite izložbe in zoglenele ostanke zažganih avtomobilov na ulicah svojih mest, politični voditelji pa so začeli medsebojno obračunavanje z obtožbami.

Kaos na ulicah je nastal zaradi prepletanja večtedenskega upora srednješolcev, novega vala nezadovoljstva delavcev in državljanov zaradi padanja življenjskega standarda ter nasilnih skupin, ki so proteste izkoristile kot krinko za uničevanje in ropanje, pišejo tuji mediji.

Kaj natančno se je zgodilo ta konec tedna?

Po podatkih francoskega notranjega ministrstva je v soboto na ulice v 110 mestih prišlo več kot pol milijona ljudi, sindikat CGT pa trdi, da je bilo protestnikov kar 800.000. Čeprav je večina shodov potekala mirno, so izgredniki popolnoma uničili ali izropali približno 1500 trgovin in poslovnih prostorov ter napadli številne simbole francoske države.

V Limogesu je podtaknjen požar skoraj popolnoma uničil 143 let staro mestno hišo, ki je preživela drugo svetovno vojno, medtem ko so v Marseillu zamaskirani protestniki vdrli v stavbo lokalnih oblasti in razbili doprsni kip Marianne, nacionalnega simbola Francoske republike.

Bilanca nasilja je zastrašujoča. En protestnik je v Parizu umrl zaradi srčnega napada, policisti so aretirali približno 2000 ljudi, v spopadih pa je bilo poškodovanih več kot 600 policistov, od tega sedem huje. Prizori iz središča Pariza so spominjali na vojno območje, zato so se gostje in turisti umaknili iz hotelov v okolici Trga republike.

Predsednik Emmanuel Macron je v nedeljo zavrnil odstop notranjega ministra Laurenta Nuneza, da bi ohranil poveljniško verigo, v nagovoru državljanom pa opozoril, da bo država, če bo treba, popolnoma prepovedala proteste, da bi ustavila nasilje.

Macron poziva policijo k prilagoditvi ukrepanja proti izgrednikom Francoski predsednik Emmanuel Macron je po nasilju na protestih v Franciji danes priznal pomanjkljivosti pri obvladovanju demonstracij in policijo pozval, naj prilagodi ukrepanje proti izgrednikom. Notranji minister Laurent Nunez je priznal, da je policija ponekod izgubila nadzor. Nunez je v nedeljo ponudil odstop, a ga Macron ni sprejel. Macron je po nasilju na sobotnih in nedeljskih protestih v več francoskih mestih danes pozval k uvedbi novih načinov za obvladanje vandalov. Kot so še sporočili iz Elizejske palače, je pri tem opozoril na »pomanjkljivosti pri predvidevanju in obveščanju«, ki so pripeljale do nemirov in uničenja. Po podatkih francoskih oblasti so po protestih pridržali 2400 ljudi, skoraj tisoč pripadnikov varnostnih sil je bilo ranjenih. Francoski predsednik je notranjega ministra tudi pozval, naj čim prej na terenu uvede nove načine ukrepanja proti izgrednikom. Nunez je prevzel odgovornost za dogajanje na sobotnih protestih proti draginji, ki so jih zaznamovali spopadi med protestniki in policijo, plenjenje, vlomi in požigi. »Varnostne sile so se znašle v neenakopravnem položaju glede na število udeležencev, demonstrantov, pa tudi huliganov, plenilcev in levičarskih aktivistov, ki so povzročili, da so shodi ušli izpod nadzora,« je davi povedal v pogovoru za francoski radio France Inter. Kot je dodal, je deloma prišlo do pomanjkanja predvidevanja glede razpoložljivih sil, v nekaterih mestih pa je policija izgubila nadzor. Minister je povedal še, da je zato predsedniku v nedeljo ponudil odstop. Iz predsedniške palače so danes sporočili, da Macron odstopa ni sprejel »zaradi nujnosti neprekinjenega poveljevanja rednim silam«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nunez je danes še povedal, da so samo v nedeljo in minulo noč v Parizu zaradi uličnih spopadov pridržali 350 ljudi. Minister za pravosodje Gerald Darmanin pa je v pogovoru za televizijo France 2 dejal, da so zaradi nasilja za več deset ljudi odredili pripor, med njimi za 13 v Marseillu. Oslabljena vlada po poročanju AFP za danes organizira vrsto nujnih sestankov zaradi nasilja, ki prerašča v politično krizo.

Zakaj so dijaki sploh odšli na ulice?

Celoten val demonstracij se je začel prejšnji mesec, ko so srednješolci začeli protestirati zaradi katastrofalnih razmer v francoskih šolah. Dijaki opozarjajo na dotrajane stavbe, prenatrpane učilnice, preobremenjene urnike, kronično pomanjkanje učiteljev in drugega šolskega osebja ter sistematično podfinanciranje izobraževanja.

Poleg tega zahtevajo takojšnjo ukinitev državnih spletnih platform za vpis na fakultete, za katere trdijo, da so nepravične in pretirano selektivne.

Dijaški protesti so se kmalu radikalizirali, najstniki pa so blokirali na stotine srednjih šol po vsej državi. Po podatkih vlade so izgredniki najmanj 24 šol zažgali ali huje poškodovali, od začetka septembra pa so pridržali na tisoče mladih. V spopadih pred šolskimi vhodi je bilo poškodovanih več kot tisoč policistov, dijakov in šolskih uslužbencev.

Jezo mladih je še dodatno podžgal brutalen odziv policije. Državno tožilstvo in organ za nadzor policije trenutno preiskujeta najmanj 34 primerov hudih prekoračitev policijskih pooblastil med zatiranjem dijaških protestov.

Med najhujšimi incidenti sta primera 15-letnika, ki mu je policijska šokovna granata razmesarila levo dlan, in 14-letnika, ki je utrpel hude trajne poškodbe, potem ko ga je policist iz neposredne bližine zadel z izstrelkom s solzivcem.

Zakaj so se dijakom pridružili še drugi?

Oktobra so se dijaškemu gibanju začeli množično pridruževati delavski sindikati, okoljevarstvena združenja in državljanske pobude, s čimer se je seznam zahtev še razširil.

Francozi so ogorčeni zaradi vse višjih življenjskih stroškov in skokovitega naraščanja cen goriva, ki ga je dodatno spodbudila vojna v Iranu. Na ceste so odšli tudi kmetje, ki jih bremenijo vse višji proizvodni stroški.

Na družbenih omrežjih so se znova aktivirale skupine, povezane z nekdanjim gibanjem rumenih jopičev, ki je pred nekaj leti z barikadami na cestah ohromilo državo.

Hkrati so levičarske politične stranke v protestih prepoznale priložnost za splošen pritisk na Macrona, ki opravlja svoj zadnji mandat in se počasi približuje odhodu z oblasti. Dogajanje obuja spomine na znamenite študentske nemire iz leta 1968, ki so pretresli tedanjo ureditev.

Kakšne so politične posledice?

Ulični spopadi so se nemudoma preselili tudi na politično prizorišče, kjer so vladajoči sredinski politiki in desnica s prstom pokazali na radikalno levico, predvsem na stranko Nepokorna Francija.

Premier Sébastien Lecornu je voditelje te stranke neposredno obtožil, da namerno ščuvajo dijake proti policiji in širijo nezaupanje v institucije. Ob tem je zatrdil, da za najhujšim uničevanjem stojijo pripadniki skrajno levih anarhističnih skupin.

Vodja Nepokorne Francije Jean-Luc Mélenchon je te obtožbe zavrnil in odgovornost prevalil na premierja.

Mélenchon je sporočil, da je Lecornu osebno kriv za kaos, bodisi zaradi popolne nesposobnosti bodisi zaradi zavestne strategije spodbujanja nemirov, s katero bi ustvarili navidezno potrebo po trdi roki in pozornost preusmerili od popolnega zloma javnih financ.

Nemiri so Francijo, drugo največje gospodarstvo Evropske unije, pahnili v globoko socialno in javnofinančno krizo.

Vlada trenutno poskuša skozi parlament spraviti izjemno nepriljubljen proračun, ki predvideva ostre reze in zategovanje pasu. Od silovite jeze državljanov pa ima največ koristi voditeljica skrajne desnice Marine Le Pen, ki po vseh javnomnenjskih raziskavah velja za glavno favoritko na predsedniških volitvah prihodnjo pomlad.