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Kaj se dogaja? V najvišjo stavbo v Pekingu trčilo letalo, oblasti brišejo posnetke (FOTO in VIDEO)

Kako je prišlo do nesreče na 109-nadstropnem nebotičniku, uradno ni znano, saj razen pričevanj očividcev uradnih sporočil ni.
Nebotničnik je s 109 nadstropji najvišji v Pakingu. FOTO: Adek Berry Afp

Nebotničnik je s 109 nadstropji najvišji v Pakingu. FOTO: Adek Berry Afp

Policisti so blokirali območje. FOTO: Adek Berry/Afp

Policisti so blokirali območje. FOTO: Adek Berry/Afp

Prepovedali so snemanje in z družabnih omrežij izbrisali oisnetke. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Prepovedali so snemanje in z družabnih omrežij izbrisali oisnetke. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

V stavbi je zazevala luknja. FOTO: Peter Catterall Afp

V stavbi je zazevala luknja. FOTO: Peter Catterall Afp

Nebotničnik je s 109 nadstropji najvišji v Pakingu. FOTO: Adek Berry Afp
Policisti so blokirali območje. FOTO: Adek Berry/Afp
Prepovedali so snemanje in z družabnih omrežij izbrisali oisnetke. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
V stavbi je zazevala luknja. FOTO: Peter Catterall Afp
STA, B. K. P.
 26. 6. 2026 | 17:48
2:15
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V najvišjo stavbo v Pekingu je danes trčilo manjše letalo. Kot je bilo videti na videoposnetkih na družbenih omrežjih, so deli letala padali z višine, medtem ko je na fasadi nebotičnika Citic Tower, znanega tudi kot China Zun, vidna luknja. Policija je območje ogradila in očividcem prepovedala snemanje. Kako je prišlo do nesreče na 109-nadstropnem nebotičniku, uradno ni znano, saj razen pričevanj očividcev uradnih sporočil ni. Prav tako ni jasno, ali je incident zahteval žrtve.

Oblasti so na kitajskih družbenih medijih blokirale in izbrisale objave v zvezi z nesrečo, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Francoska tiskovna agencija AFP pa navaja pričevanje očividca, ki naj bi ob vznožju stolpnice videl ostanke letala, medtem ko so novinarji agencije opazili veliko luknjo v zgornjih nadstropjih.

Na videoposnetku, ki ga je očividec posnel iz bližnje stavbe, je bilo videti gasilska vozila, ki so brizgala vodo na dim, ki se je valil iz stolpnice, medtem ko so ostanki letala ležali na tleh ob njej. Na nekaterih fotografijah je bilo na ostankih letala mogoče prepoznati registrsko številko. Podatki o letu, dostopni na spletu, so kazali na lahko športno letalo tipa Sunward SA 60L Aurora, izdelano na Kitajskem. Hongkonški časopis South China Morning Post je navedel pričevanje očividke, ki je dejala, da so jo iz stavbe evakuirali malo pred 18. uro po lokalnem času. Okoli nebotičnika se je zbralo veliko radovednežev, medtem ko je policija zaprla okoliške ulice. Uradniki so novinarje pozvali, naj ne fotografirajo, in jih prosili, naj zapustijo območje, poroča dpa.

Nad Pekingom sicer običajno velja prepoved letenja. Pristojni organi izvajajo izredno strog nadzor in so pred kratkim poostrili predpise glede upravljanja in lastništva dronov. Za lete je potrebno pridobiti dovoljenje.

Prepovedali so snemanje in z družabnih omrežij izbrisali oisnetke. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
Prepovedali so snemanje in z družabnih omrežij izbrisali oisnetke. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

V stavbi je zazevala luknja. FOTO: Peter Catterall Afp
V stavbi je zazevala luknja. FOTO: Peter Catterall Afp

Policisti so blokirali območje. FOTO: Adek Berry/Afp
Policisti so blokirali območje. FOTO: Adek Berry/Afp

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