Kaj se dogaja? V soseščini val groženj z bombami, tudi v Zagrebu

Na Zahodnem Balkanu so danes v več mestih prejeli obvestila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah. Najprej so o grožnjah z bombo poročali iz Zagreba, nato pa še iz več mest v Bosni in Hercegovini ter Črni gori. Prva današnja obvestila o domnevno podtaknjeni bombi so že davi prejela tri večja trgovska središča v Zagrebu. Policija je zgradbe evakuirala in pregledala prostore, grožnje pa so se izkazale za lažne. Več tovrstnih groženj so prejeli tudi v treh črnogorskih mestih, vključno s prestolnico.

Po navedbah policije so bila grozilna sporočila poslana na več elektronskih naslovov, nanašala pa so se na nakupovalna središča v Podgorici in Budvi ter izobraževalne ustanove v Nikšiću. Policija je o grožnjah obvestila državno tožilstvo in na terenu izvaja nujne varnostne ukrepe, poroča črnogorska javna radiotelevizija RTCG. Obvestilo o domnevno podtaknjeni bombi je prejela tudi ena od bolnišnic v Sarajevu. Stavbe niso evakuirali, policija pa bo opravila pregled stavbe, so pojasnili na ministrstvu sarajevskega kantona za portal Radio Sarajevo. Pred tem je obvestila o domnevno podtaknjenih bombah z neznanega elektronskega naslova danes prejelo več šol in javnih ustanov v Zenici, zaradi česar je v vseh tamkajšnjih osnovnih in srednjih šolah pouk nato potekal prek spleta.