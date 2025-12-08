Kaj se dogaja? Zaprli so mejo z Rusijo, ostali brez 12 milijard evrov, zdaj pa so se znašli pod nadzorom Bruslja

Finska se je po zaprtju skupne meje z Rusijo in prenehanju uvoza ruske energije znašla v resnih finančnih težavah. Evropska komisija je prejšnji teden Helsinke uradno opozorila in jih pozvala, naj pripravijo načrt za znižanje proračunskega primanjkljaja. Ta je namreč presegel dovoljeno mejo Evropske unije, ki znaša 3 % bruto domačega proizvoda. Kot poroča Deutsche Welle, je to za Finsko pomemben preobrat, saj je veljala za eno najbolj fiskalno discipliniranih članic Unije.

Po ocenah Komisije naj bi finski proračunski primanjkljaj leta 2025 dosegel 4,5 % BDP, javni dolg pa bi lahko že prihodnje leto narasel na 90 % BDP. To predstavlja skoraj dvakratno povečanje v primerjavi z letom 2019. Država z letnim gospodarstvom, vrednim približno 300 milijard evrov, je bila zaradi teh kazalnikov uradno vključena v postopek Evropske unije zaradi čezmernega primanjkljaja.

Tak status za Finsko pomeni tveganje dodatnih ukrepov s strani Bruslja. Med možnimi posledicami so finančne sankcije, visoke denarne kazni, začasna prekinitev dostopa do evropskih sredstev ter bistveno okrepljen nadzor nad vodenjem fiskalne politike. Evropske institucije bodo v prihodnje natančneje spremljale proračunske odločitve severne države, poroča Vecernji.hr..