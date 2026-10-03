Kaj se je dogajalo v pilotski kabini med napadom? Na dan prihajajo nove podrobnosti

Kopilot na letalu Flydubai, ki naj bi v sredo napadel pilota in skušal strmoglaviti letalo na poti iz Dubaja v Tel Aviv, zaradi skrajnih pogledov ni imel dovoljenja za letenje v Omanu, poročajo mediji, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP. Kopilot je sicer državljan Omana. Preiskava dogodka še poteka, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je že neposredno po incidentu dejal, da je bil osumljenec podvržen radikalni islamistični indoktrinaciji in je skušal strmoglaviti letalo, na katerem je bila večina potnikov izraelskih državljanov.

Časnik Wall Street Journal je v petek, sklicujoč se na obveščene vire, poročal, da so omanske oblasti pilotu prepovedane letenje zaradi radikalnih islamističnih pogledov. Televizija CNN pa je poročala, da so pilota zaradi njegovih stališč lani odpustili iz omanskega nacionalnega letalskega prevoznika. Televizija Al Arabija je poročala, da je pilot nekaj časa preživel v Siriji in mogoče je, da se je tam radikaliziral.

Yaniv Hayun, eden od moških, ki so pomagali onesposobiti napadalca na letalu družbe FlyDubai na letu iz Združenih arabskih emiratov v Izrael. FOTO: Ammar Awad Reuters

Napad v pilotski kabini

Med poletom naj bi omanski kopilot napadel indijskega kapitana letala in ga poškodoval, nato pa je potnikom uspelo vdreti v pilotsko kabino in onesposobiti kopilota. Letalo je kasneje pristalo v Savdski Arabiji.

Po incidentu odpovedani leti

V Tel Avivu je medtem danes pristalo prvo letalo z Izraelci iz Združenih arabskih emiratov, potem je letalska družba Flydubai po incidentu prenehala leteti v Izrael, načrtovane polete v Dubaj pa je odpovedal tudi izraelski letalski prevoznik El Al. Gre za t. i. repatriacijski let, ki ga je izvedla izraelska letalska družba Arkia.