Kaj se je zgodilo na Marsu? Nasa odkrila skrivnostne vzorce, podobne satju (FOTO)

Nasin rover Curiosity je na Marsu odkril doslej nevideno prostranstvo, prekrito s poligonalnimi vzorci. Gre za strukture, ki spominjajo na satje, znanstveniki pa so presenečeni nad njihovo razširjenostjo. Premer posameznih poligonov znaša med pet in deset centimetrov.

Tako imenovane »poligonalne razpoke« so na Marsu opazili že prej, vendar nikoli niso v tolikšni meri prekrivale pokrajine. Rover je nanje naletel med vzpenjanjem ob vznožju pet kilometrov visoke gore Mount Sharp, ki jo raziskuje že od leta 2014.

»To morje poligonov nas je zares navdušilo«

Kamera Mastcam na roverju Curiosity je teren fotografirala del za delom, medtem ko se je rover nahajal v dolini Valle Grande na Marsu. Skupno je bilo posnetih 340 fotografij, ki so jih nato poslali na Zemljo in jih računalniško združili v eno široko panoramsko sliko. Nasa navaja, da je bila panorama posneta 19. in 20. junija 2026, med 4930. in 4931. marsovskim dnem misije.

»Čeprav smo skozi oči roverja Curiosity videli že veliko fascinantnih prizorov, nas je to morje poligonov zares navdušilo,« je povedal Ashwin Vasavada, znanstvenik projekta v Nasinem Laboratoriju za reaktivni pogon (JPL). »Skrbno merimo njihove oblike in kemično sestavo ter upamo, da bodo podatki razkrili sledi o tem, kako so te strukture nastale,« je dodal.

Sledi nekdanje vode na Marsu?

Poligonalne strukture na Marsu so običajno razpoke v blatu. Način njihovega nastanka kaže na geološko zgodovino planeta. Oblike satja lahko nastanejo zaradi izsuševanja vode, kar povzroči krčenje sedimentov, ali pa jih lahko oblikujejo ekstremne temperaturne spremembe. Z raziskovanjem teh pojavov znanstveniki upajo, da bodo lahko razvozlali, kako je tekoča voda nekoč oblikovala površje Marsa, poroča Index.hr.