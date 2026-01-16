Francoski predsednik Emmanuel Macron se je na svojem letnem nagovoru francoskim vojakom pojavil z rdečim očesom. »Prosím vas, oprostite mi grd videz očesa. Gre seveda za nekaj povsem neškodljivega,« je na začetku svojega govora dejal Macron v vojaški bazi v Istresu na jugu Francije. Prej je med parado enot na prostem nosil sončna očala.

»Vidite nenamerno referenco na ‘Eye of the Tiger’ ... Za tiste, ki razumejo, je to znak odločnosti,« se je pošalil in namignil na naslov uspešnice ameriške skupine Survivor iz filma Rocky III iz leta 1982 s Sylvestrom Stalloneom v glavni vlogi.

FOTO: Philippe Magoni Afp

Macron se je sicer v govoru dotaknil ključnih izzivov za vojsko v letošnjem letu: od pospešenega ponovnega oboroževanja Francije in stalne podpore Ukrajini do odločitve o napotitvi enot na Grenlandijo v znak podpore Danski, ob tem navaja ABC News.

Izrazil je tudi samozavest glede francoske vojaške moči. »Ukrajina je bila pred letom dni v veliki meri odvisna od ameriških obveščevalnih zmogljivosti, danes dve tretjini zagotavlja Francija. Dve tretjini,« je dejal. »Bodite ponosni na svojo državo in naše oborožene sile, saj je ta ponos upravičen. Mi imamo najučinkovitejšo vojsko v Evropi, premoremo najbolj neodvisno in najbolj avtonomno jedrsko odvračanje v Evropi,« je bil odločen francoski predsednik.