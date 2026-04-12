Kaj sledi? Trump razglaša zmago, Iran zavrača »pretirane in nezakonite zahteve«

Pogajanja ZDA in Irana v Islamabadu so se končala brez dogovora. Po besedah vodje ameriške delegacije, podpredsednika ZDA JD Vancea, iranska stran ni pripravljena sprejeti njihovih pogojev, medtem ko iransko zunanje ministrstvo trdi, da so zahteve ZDA pretirane, poroča BBC. Če in kdaj bi se pogajanja utegnila nadaljevati, ni znano.

Težko pričakovana pogajanja v pakistanski prestolnici, prva neposredna med stranema na najvišji ravni od islamske revolucije leta 1979, niso ponudila izhoda iz vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je 28. februarja začela z izraelsko-ameriškimi napadi na Iran. »Preprosto nismo uspeli doseči položaja, v katerem bi Iranci sprejeli naše pogoje,« je na novinarski konferenci po več kot 20 ur trajajočih pogovorih povedal Vance in izpostavil glavno zahtevo Washingtona - iransko odpoved jedrskemu programu.

»Dejstvo je, da moramo videti jasno zavezo, da si ne bodo prizadevali za jedrsko orožje in da ne bodo iskali sredstev, ki bi jim omogočila hitro pridobitev jedrskega orožja,« je dejal. Dejstvo, da niso dosegli dogovora, je po njegovi oceni precej slabša novica za Iran kot za ZDA, ki da so se pogajanj udeležile v dobri veri in so bile fleksibilne. »Odhajamo s preprostim predlogom, metodo razumevanja, da je to naša končna in najboljša ponudba. Bomo videli, ali jo bodo Iranci sprejeli,« je dodal.

Ameriški podpredsednik JD Vance maha ob vkrcanju na letalo Air Force Two po pogovorih v Islamabadu 12. aprila 2026. FOTO: Jacquelyn Martin Afp

Iransko zunanje ministrstvo je medtem po pogovorih sporočilo, da bi se morale ZDA vzdržati pretiranih in nezakonitih zahtev. »Uspeh tega diplomatskega procesa je odvisen od resnosti in dobre vere nasprotne strani, ki se mora vzdržati pretiranih in nezakonitih zahtev ter sprejeti legitimne pravice in interese Irana,« je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik ministrstva Esmail Bagei. Pogajanja je opisal kot intenzivna in navedel, da so med drugim razpravljali o Hormuški ožini, jedrskih vprašanjih, vojni odškodnini, odpravi sankcij in »popolnem koncu vojne proti Iranu in v regiji«.

Da bi se strani že na prvem srečanju dogovorili o končanju konflikta, je bilo sicer malo verjetno, saj med njima vlada globoko nezaupanje. A to očitno ne moti ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je še pred koncem pogovorov v Islamabadu izjavil, da ga njihov izid ne skrbi, češ da so ZDA iz konflikta že izšle kot zmagovalke. »Smo v zelo intenzivnih pogajanjih z Iranom. Ne glede na izid zmagamo. Vojaško smo jih premagali,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.