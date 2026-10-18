Kakšna zima nas čaka? El Niño bo zgodovinsko močan, v Sloveniji pa lahko pričakujemo ...

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) opozarja na hiter razvoj izjemno močnega pojava El Niño v Tihem oceanu, ki naj bi vrhunec dosegel decembra in vztrajal globoko v prihodnje leto. Čeprav globalni podatki napovedujejo rekordne temperature morij in obsežne vremenske skrajnosti po svetu, slovenski meteorologi pomirjajo, da so učinki tega pojava v osrednji Evropi precej bolj posredni in manj izraziti kot v tropskih predelih.

Po ocenah agencije NOAA in WMO obstaja skoraj 100-odstotna verjetnost, da se bo pojav obdržal skozi celotno prihajajočo zimo. Svetovna organizacija poudarja, da El Niño na planet ne vnaša nove toplote, temveč sprošča energijo, ki se je prej kopičila pod gladino oceanov. Zaradi tega so leta z močnim El Niñom pogosto med najtoplejšimi v zgodovini meritev.

Pojav El Niño je povezan z višjimi globalnimi temperaturami, močnejši cikel pa še okrepi izredne vremenske vzorce, ki jih prinaša posameznim regijam, kot sta suša ali obilno deževje. Na fotografiji sončni zahod, viden skozi dim gozdnih požarov v amazonskem pragozdu na severu Brazilije, 9. oktobra 2026. FOTO: Michael Dantas Afp

Kaj to pomeni za zimo v Sloveniji?

Klimatologi Agencije RS za okolje (ARSO) poudarjajo, da El Niño za Slovenijo ne pomeni avtomatično peklenskega mraza ali suhe zime, temveč predvsem večjo nestanovitnost in odklone od dolgoletnih povprečij. Dolgoročni modeli za Evropo in Slovenijo za jesen ter začetek zime nakazujejo večjo verjetnost nadpovprečno toplih mesecev, pri čemer lahko prevladujoči jugozahodni vetrovi k nam prinašajo vlažen in topel zrak. To pomeni, da bo v nižinah verjetnost za dolgotrajno snežno odejo manjša, zimske padavine pa bodo pogosteje v obliki dežja.

Kljub toplejšemu trendu pa strokovnjaki ne izključujejo občasnih izrazitih hladnih prodorov. Ob morebitni oslabitvi polarnega vrtinca se lahko tudi v pretežno mili zimi za kratek čas vzpostavijo povsem polarne razmere s snegom in nizkimi temperaturami. Kot opozarjajo pri ARSO, dolgoročne sezonske napovedi opisujejo le verjetnosti odstopanj in ne posameznih vremenskih dni, zato bo za natančnejšo sliko o snežnih padavinah v slovenskih kotlinah treba počakati na kratkoročnejše napovedi v začetku zime.