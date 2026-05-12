VREMENSKE NEVŠEČNOSTI

Kakšne nevihte nas čakajo? V Istri posneli 'shelf' oblak; oglasili so se z Arsa (VIDEO)

Ledeni možje prinašajo ohladitev.
Po napovedih vremenoslovcev bo danes Slovenijo prešla izrazita hladna fronta s padavinami, nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. FOTO: Facebook/istramet, Umag365.hr
N. Č.
 12. 5. 2026 | 08:15
 12. 5. 2026 | 08:21
3:42
Vremenske razmere v Sloveniji so danes postale precej nestanovitne. Po napovedih vremenoslovcev nas čakajo številni nevihte, močan veter, pa tudi sneg in toča na višjih legah. Ob prihajajoči hladni fronti, ki se bliža iz severnega Jadrana, so se že oblikovale močne nevihtne celice, ki bodo vplivale tudi na Slovenijo. Vreme bo zelo spremenljivo, z močnim dežjem, grmenjem in nekoliko hladnejšimi temperaturami.

Nevihte že nad Italijo in Bosno: kaj se dogaja v Istri?

Kot poroča slovenski portal Neurje.si, so nad severnim Jadranom, zlasti okolici Benetk, sinoči nastale zelo močne nevigtne celice, ki s seboj prinašajo močan veter, nevihtne oblake in obilne padavine, vključno s točo. IstraMet je objavil videoposnetek superceličnega oblaka. Opazili so ga pozno popoldne v Umagu, kjer so vremenski pogoji že postali zelo neugodni. Na tem območju so v pripravljenosti tudi lokalni meteorologi, ki opozarjajo na visoko nevarnost.

V Sloveniji danes oranžno opozorilo zaradi neviht in močnega vetra

V Sloveniji so meteorologi  z Arsa za danes izdali oranžno opozorilo zaradi močnega vetra in neviht. Hladna fronta, ki se pomika proti jugovzhodnemu delu države, bo prinesla spremembe, ki jih spremlja močan severni veter. Ta bo v sunkih dosegel hitrost do 70 km/h, v notranjosti Slovenije pa bodo možni tudi krajevni nalivi. Na višjih legah, nad približno 1000 metri nadmorske višine, pa se lahko pričakuje tudi sneg. Temperatura bo občutno padla, pričakuje se, da bo jutranja temperatura v večjem delu Slovenije med 6 in 12 stopinjami Celzija, popoldanske pa bodo znašale med 9 in 12 stopinjami. Topleje bo le na Primorskem.

Kaj prinaša prihodnji teden?

V prihodnjih dneh pa bo vreme v Sloveniji še naprej nestanovitno. V sredo bo sicer nekoliko jasneje, vendar bo občasno povečana oblačnost, v mraziščnih legah pa bo možno tudi jutranje zmrzovanje. V četrtek se bo večina Slovenije lahko razveselila sončnega vremena, vendar bo popoldne spet povečana oblačnost, s tem pa tudi povečana možnost padavin proti večeru. Petek, ko goduje sveti Zofija – po ljudskem izročilu znan po deževnem vremenu – bo spremenljivo oblačen, z občasnim dežjem.

Vpliv na reke in vodotoke

Zaradi obilnih padavin, ki bodo spremljale nevihtno vreme, pričakujejo tudi porast rek v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji. Nekatere reke bodo dosegle srednje vodnatost, medtem ko bodo posamezne v delih države prehodno dosegle velike pretoke. Ob močnejših nevihtah s krajevnimi nalivi je možnost razlivanja manjših hudourniških vodotokov, zlasti na območjih osrednje in jugovzhodne Slovenije.

Pregovori o ledenih možih: kakšna bo prihodnja zima?

Ob prihodu ledenih mož, Pankracija, Servacija in Bonifacija, se po ljudskem izročilu pogosto pojavi ohladitev. Tako je tudi letos. V preteklosti so bile te dni pogosto povezane z nenadnim padcem temperatur, saj hladna fronta, ki jo prinašajo, vpliva na slovensko vreme. »Če na Pankracija sonce peče, sladko vince v klet poteče,« pravi en izmed pregovorov, medtem ko drugi pravi: 'Po svet'mu Servati ni mraza se bati.' Toda letos ni dvoma: vreme bo prineslo nepričakovano hladnost in spremenljive razmere, s katerimi se bomo morali prilagoditi.

 

vremeArsovremenska napovednevihtenapovedopozoriloohladitev
