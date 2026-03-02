  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V PRIMERU GLOBALNEGA KONFLIKTA

Kam se umakniti za preživetje? To so najvarnejše države, če izbruhne 3. svetovna vojna

Napetosti glede morebitnega svetovnega konflikta še naprej naraščajo.
Islandija spada med najbolj varne. FOTO: Boyloso Getty Images/iStockphoto

Islandija spada med najbolj varne. FOTO: Boyloso Getty Images/iStockphoto

Nova Zelandija FOTO: Uwe Moser Getty Images

Nova Zelandija FOTO: Uwe Moser Getty Images

Švica FOTO: Aaron Chen Ps2 Getty Images

Švica FOTO: Aaron Chen Ps2 Getty Images

Južna Afrika FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto

Južna Afrika FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto

Islandija spada med najbolj varne. FOTO: Boyloso Getty Images/iStockphoto
Nova Zelandija FOTO: Uwe Moser Getty Images
Švica FOTO: Aaron Chen Ps2 Getty Images
Južna Afrika FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto
A. G.
 2. 3. 2026 | 16:17
4:42
A+A-

Kot smo že poročali, je bila danes, 2. marca, zgodaj zjutraj britanska vojaška baza na Cipru tarča domnevnega napada z dronom. Konflikt na Bližnjem vzhodu zdaj vstopa v tretji dan, ZDA in Izrael pa še naprej izvajata napade na Iran kljub smrti vrhovnega vodje ajatole Alija Hameneja. Napetosti glede morebitnega svetovnega konflikta naraščajo, po besedah predsednika vlade Združenega kraljestva Keira Starmerja je Velika Britanija dovolila ZDA napade na iranske raketne objekte iz britanskih baz v regiji. Starmer je povedal, da se je strinjal, da ZDA uporabljajo britanske baze za zaščito britanskih državljanov in zaveznikov v regiji, pri čemer je dejal, da Iran sledi »strategiji zažgane zemlje«.

Britanski premier je pojasnil, da britanska vojska ne bo neposredno vpletena, pri čemer je poudaril, da bodo baze uporabljene za »specifičen in omejen obrambni namen« ciljanja iranskih raketnih skladišč. To, skupaj s Trumpovo izjavo, da so ZDA začele »večje bojno operacijo«, je ponovno zaskrbelo mnoge glede možnosti izbruha 3. svetovne vojne. Ljudje se že sprašujejo, katere so najvarnejše države na Zemlji, če bi izbruhnila vojna po vsem svetu. Tukaj so države, ki so verjetno varna zatočišča za tiste, ki se želijo izogniti konfliktu.

Islandija

Nordijska država je znana kot ena najbolj mirnih držav na svetu, dosledno na vrhu Globalnega indeksa miru, saj nikoli ni bila del vojne ali invazije v polnem obsegu. Oddaljen otok bi se izognil tudi učinkom morebitne vojne v Evropi, vlada pa ima dogovore z Ukrajino, ki zagotavljajo del finančne pomoči in transporta.

Švica

Švica FOTO: Aaron Chen Ps2 Getty Images
Švica FOTO: Aaron Chen Ps2 Getty Images

Švica je znana po svoji politični nevtralnosti, ščiti jo notranja lega in gorsko območje, poleg tega pa ima nekaj jedrskih zaklonišč. 

Nova Zelandija

Nova Zelandija FOTO: Uwe Moser Getty Images
Nova Zelandija FOTO: Uwe Moser Getty Images

Država zaseda drugo mesto na Globalnem indeksu miru in je znana po nevtralnosti v večini konfliktov, hkrati pa izkorišča svojo gorsko pokrajino. Ponuja geografsko prednost, če bi konflikt na Bližnjem vzhodu ali trenutna vojna med Rusijo in Ukrajino še naprej potekala.

Tuvalu

Ta malo znan pacifiški otok leži na pol poti med Havaji in Avstralijo – z le 11.000 prebivalci in oddaljeno lego bi verjetno bil varen pred večjimi vojnami. Tuvalu pa nima naravnih virov, kar je lahko težava za prebivalce, a lahko tudi odvrne morebitne agresorje.

Indonezija

Znana po nevtralnem stališču do političnih vprašanj, jugovzhodna azijska država deluje neodvisno v mednarodnih zadevah in trdi, da jo najbolj skrbi svetovni mir.

Butan

Butan se je razglasil za nevtralno državo leta 1971 po vstopu v Združene narode, hkrati pa ima prednost v gorski pokrajini.

Argentina

Južnoameriška država je bila v konfliktih v preteklosti, najbolj znano med Falklandskimi vojnami v 80. letih, hkrati pa je ena izmed najbolj verjetnih držav za preživetje lakote. To je zaradi obilja poljščin, vključno s pšenico, ki lahko zagotovi zaloge, če bi nuklearni prah zakril sonce.

Čile

Njegova 4.000 milj dolga obala in gorska pokrajina lahko predstavljata problem za vsakogar, ki bi poskušal prevzeti nadzor, hkrati pa nudi številne pridelke in naravne vire. Razvoj in infrastruktura Čila naj bi bili tudi med najbolj naprednimi na kontinentu.

Fidži

Fidži nima jasno določenih vojaških strategij, vojska ima le 6.000 pripadnikov, država pa je visoko na Globalnem indeksu miru. Otoška država je oddaljena 2.700 milj od najbližje države, Avstralije, z gostimi gozdovi, minerali in ribiškimi območji.

Južna Afrika

Južna Afrika FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto
Južna Afrika FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto

Južna Afrika se ponaša z več viri hrane, sladke vode in rodovitne zemlje, moderna infrastruktura pa lahko pomaga pri preživetju, če se viri ustrezno upravljajo.

Antarktika

Končno, kar je morda najbolj nenavadna in težko dostopna država, je kontinent, ki pokriva Južni pol, in velja za eno najvarnejših mest na Zemlji za preživetje nuklearne vojne. Oddaljen je tisoče milj od jedrskih bojevnikov in obsega površino 14 milijonov kvadratnih kilometrov. Seveda mraz in skoraj nenaseljivi podnebni pogoji vplivajo na kakovost bivanja, a če se ljudje ustrezno pripravijo, bi lahko postal vrhunsko varno mesto, poroča LADbible.

Preberite še:

image_alt
Nuklearna grožnja Tretje svetovne vojne: znanstveniki razkrili, kje bi človeštvo preživelo apokalipso

image_alt
Tretja svetovna vojna vse bliže? Po več kot 30 letih Trump ukazal: »Ta postopek se začne takoj«

image_alt
Baba Vanga in Nostradamus enotna: Tretja svetovna vojna bo izbruhnila še letos

Več iz teme

Keir Starmervarne države3. svetovna vojna
ZADNJE NOVICE
16:10
Lifestyle  |  Stil
UREJEN DOM

Ne pozabite na ročaje, tesnila in filtre: to so skriti vir bakterij v kuhinji

Štedilnik in delovno površino očistimo po vsakem kuhanju, a na nekatere kotičke radi pozabimo; kdaj ste zadnjič očistili tesnilo na vratih hladilnika?
2. 3. 2026 | 16:10
15:49
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Policija preklicuje iskanje 73-letnika iz Maribora

Pogrešani 73-letnik je bil najden.
2. 3. 2026 | 15:49
15:47
Novice  |  Kronika  |  Doma
FOTOPUB

Afera Fotopub: Smodeju končno vročili obtožnico

Obtožnice Dušanu Josipu Smodeju tako dolgo niso mogli izročiti, ker je bil v tujini.
2. 3. 2026 | 15:47
15:27
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA VARNOST

Mladi motorist pri Mirni Peči hudo poškodovan, posredoval helikopter

Zaradi večje izpostavljenosti so motoristi v prometu med ranljivejšimi skupinami.
2. 3. 2026 | 15:27
15:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
15:13
Novice  |  Slovenija
NAFTNI DERIVATI

Ali bo zmanjkalo dizelskega goriva? Vojna v Iranu zadala udarec na več področjih

Če bi višje cene vztrajale, bi vlada zelo verjetno 10. marca poskušala znižati del regulirane cene.
2. 3. 2026 | 15:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Slovenija je zraven: kako zgraditi temelj nove suverenosti

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZGODBA O RAZKOŠNEM SADEŽU

Sadež, ki je iz tradicije ustvaril pravo razkošje

Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
26. 2. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Slovenija je zraven: kako zgraditi temelj nove suverenosti

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZGODBA O RAZKOŠNEM SADEŽU

Sadež, ki je iz tradicije ustvaril pravo razkošje

Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
26. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PICAL RESORT

Ena najbolj pričakovanih novih destinacij na Jadranu

Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
26. 2. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki