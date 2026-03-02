Kam se umakniti za preživetje? To so najvarnejše države, če izbruhne 3. svetovna vojna

Kot smo že poročali, je bila danes, 2. marca, zgodaj zjutraj britanska vojaška baza na Cipru tarča domnevnega napada z dronom. Konflikt na Bližnjem vzhodu zdaj vstopa v tretji dan, ZDA in Izrael pa še naprej izvajata napade na Iran kljub smrti vrhovnega vodje ajatole Alija Hameneja. Napetosti glede morebitnega svetovnega konflikta naraščajo, po besedah predsednika vlade Združenega kraljestva Keira Starmerja je Velika Britanija dovolila ZDA napade na iranske raketne objekte iz britanskih baz v regiji. Starmer je povedal, da se je strinjal, da ZDA uporabljajo britanske baze za zaščito britanskih državljanov in zaveznikov v regiji, pri čemer je dejal, da Iran sledi »strategiji zažgane zemlje«.

Britanski premier je pojasnil, da britanska vojska ne bo neposredno vpletena, pri čemer je poudaril, da bodo baze uporabljene za »specifičen in omejen obrambni namen« ciljanja iranskih raketnih skladišč. To, skupaj s Trumpovo izjavo, da so ZDA začele »večje bojno operacijo«, je ponovno zaskrbelo mnoge glede možnosti izbruha 3. svetovne vojne. Ljudje se že sprašujejo, katere so najvarnejše države na Zemlji, če bi izbruhnila vojna po vsem svetu. Tukaj so države, ki so verjetno varna zatočišča za tiste, ki se želijo izogniti konfliktu.

Islandija

Nordijska država je znana kot ena najbolj mirnih držav na svetu, dosledno na vrhu Globalnega indeksa miru, saj nikoli ni bila del vojne ali invazije v polnem obsegu. Oddaljen otok bi se izognil tudi učinkom morebitne vojne v Evropi, vlada pa ima dogovore z Ukrajino, ki zagotavljajo del finančne pomoči in transporta.

Švica

Švica FOTO: Aaron Chen Ps2 Getty Images

Švica je znana po svoji politični nevtralnosti, ščiti jo notranja lega in gorsko območje, poleg tega pa ima nekaj jedrskih zaklonišč.

Nova Zelandija

Nova Zelandija FOTO: Uwe Moser Getty Images

Država zaseda drugo mesto na Globalnem indeksu miru in je znana po nevtralnosti v večini konfliktov, hkrati pa izkorišča svojo gorsko pokrajino. Ponuja geografsko prednost, če bi konflikt na Bližnjem vzhodu ali trenutna vojna med Rusijo in Ukrajino še naprej potekala.

Tuvalu

Ta malo znan pacifiški otok leži na pol poti med Havaji in Avstralijo – z le 11.000 prebivalci in oddaljeno lego bi verjetno bil varen pred večjimi vojnami. Tuvalu pa nima naravnih virov, kar je lahko težava za prebivalce, a lahko tudi odvrne morebitne agresorje.

Indonezija

Znana po nevtralnem stališču do političnih vprašanj, jugovzhodna azijska država deluje neodvisno v mednarodnih zadevah in trdi, da jo najbolj skrbi svetovni mir.

Butan

Butan se je razglasil za nevtralno državo leta 1971 po vstopu v Združene narode, hkrati pa ima prednost v gorski pokrajini.

Argentina

Južnoameriška država je bila v konfliktih v preteklosti, najbolj znano med Falklandskimi vojnami v 80. letih, hkrati pa je ena izmed najbolj verjetnih držav za preživetje lakote. To je zaradi obilja poljščin, vključno s pšenico, ki lahko zagotovi zaloge, če bi nuklearni prah zakril sonce.

Čile

Njegova 4.000 milj dolga obala in gorska pokrajina lahko predstavljata problem za vsakogar, ki bi poskušal prevzeti nadzor, hkrati pa nudi številne pridelke in naravne vire. Razvoj in infrastruktura Čila naj bi bili tudi med najbolj naprednimi na kontinentu.

Fidži

Fidži nima jasno določenih vojaških strategij, vojska ima le 6.000 pripadnikov, država pa je visoko na Globalnem indeksu miru. Otoška država je oddaljena 2.700 milj od najbližje države, Avstralije, z gostimi gozdovi, minerali in ribiškimi območji.

Južna Afrika

Južna Afrika FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto

Južna Afrika se ponaša z več viri hrane, sladke vode in rodovitne zemlje, moderna infrastruktura pa lahko pomaga pri preživetju, če se viri ustrezno upravljajo.

Antarktika

Končno, kar je morda najbolj nenavadna in težko dostopna država, je kontinent, ki pokriva Južni pol, in velja za eno najvarnejših mest na Zemlji za preživetje nuklearne vojne. Oddaljen je tisoče milj od jedrskih bojevnikov in obsega površino 14 milijonov kvadratnih kilometrov. Seveda mraz in skoraj nenaseljivi podnebni pogoji vplivajo na kakovost bivanja, a če se ljudje ustrezno pripravijo, bi lahko postal vrhunsko varno mesto, poroča LADbible.

