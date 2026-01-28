Kamera posnela vse: letalu je po vzletu odpadel del zadnjih koles! (VIDEO)

Letalo družbe British Airways je kmalu po vzletu iz Las Vegasa na poti v London izgubilo eno od glavnih zadnjih koles. Medtem ko se je Airbus A350-1000 vzpenjal, so kamere ujele trenutek, ko je kolo odpadlo z zadnjega dela letala, navaja Sky News.

Letalo je v ponedeljek malo po 21. uri vzletelo z mednarodnega letališča Harry Reid, ko je prišlo do nezgode, a je vseeno varno nadaljevalo pot prek Atlantika in pristalo v Londonu, je razvidno s spletne strani Flightradar24.

V letalski družbi so sporočili, da je »varnost temelj vsega, kar počnemo«.

Oglasilo se je letališče

Ni še znano, kaj je povzročilo težavo s kolesom. Na letališču v Las Vegasu pa so sporočili, da so »seznanjeni z incidentom z letalom British Airwaysa, ki je nadaljevalo let proti Londonu, kjer je varno pristalo brez nadaljnjih zapletov«.

Odpadlo kolo so medtem odstranili z letališča, na srečo pa ni bil nihče poškodovan, prav tako ni nastala škoda na letališki infrastrukturi.