Kamera se trese, večmetrski valovi rušijo vse pred seboj: »Videti je, kot da bi bila vojna« (FOTO in VIDEO)

Val neurij, ki jih je v južni Italiji povzročil ciklon Harry in je v zadnjih dneh povzročil ogromno škodo, še posebej na Siciliji, Sardiniji in Kalabriji, se nadaljuje.

Žrtev neurja niso zahtevala, a so povzročile več stomilijonsko škodo

Zaradi vremenskih razmer je bila v torek za večje dele Sicilije, Sardinije in Kalabrije razglašena najvišja stopnja opozorila. Močan veter, hudourniško deževje in do deset metrov visoki valovi so povzročili evakuacije, zapore cest in zemeljske plazove. Na Siciliji so odredili preventivne evakuacije v več občinah in na varno prepeljali okoli 190 ljudi. Gasilske enote so v omenjenih deželah v treh dneh izvedle več kot 1650 reševalnih akcij, večino na Siciliji, so sporočili danes.

FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Iz Kalabrije so sporočili, da je na nekaterih območjih v štirih dneh padla skoraj polovica letne povprečne količine dežja. V glavnem mestu dežele Catanzaro je medtem po podatkih lokalnih oblasti danes 300 družin brez elektrike.

»Videti je, kot da bi bila vojna,« pa je o opustošenju, ki ga je na Siciliji povzročilo ekstremno vreme v mestu blizu Messine, dejal Danilo Lo Giudice, župan mesta Santa Teresa di Riva.

Dramatični posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo ogromne valove, ki udarjajo ob obalo, kamera se trese, ko močni valovi zadenejo pristanišča, v nekaj sekundah poplavijo ulice in prevrnejo ladje ob pomole.

V sicilskem mestu Catania, kjer je morje, razburkano od silovitih vetrov, vdrlo v obalno območje mesta in ulice spremenilo v potoke vode in blata, so ponoči evakuirali več deset družin. Tudi Eolski otoki so ponoči doživeli nevihtne valove, pri čemer je voda vdrla v pristanišča, na ceste in v domove. Italijanski kmetje medtem poročajo o ogromni škodi na pridelkih in objektih, kot so rastlinjaki.

Razmere naj bi se danes vendarle umirile, a ne povsod

Na Siciliji in Sardiniji naj bi se po napovedih vremenoslovcev razmere danes umirile, medtem ko je v Kalabriji pričakovati do osem metrov visoke valove in močno deževje. Veter bo dosegel hitrost do 80 kilometrov na uro, močnejši sunki vetra pa bodo v gorah, kjer bo močno snežilo nad 1000 do 1200 metri. Od četrtka naprej naj bi se slabo vreme postopoma premikalo proti severu.