Kamera ujela trenutek, tik preden je dron trčil v ruski vojaški tovornjak (VIDEO)

Polet ukrajinskega drona kamikaze tipa B-2 nad rusko oskrbovalno cesto se je sprevrgel v dramatičen lov. Med nizkim preletom je brezpilotni letalnik tako zmedel voznika dveh nasproti vozečih vozil, da sta se v poskusu izogibanja čelno zaletela. Posnetek, ki se je bliskovito razširil po družbenih omrežjih in zbral že na tisoče ogledov, razkriva, da je bil nenavadni trk le začetek: dron je nadaljeval svoj polet vzdolž ceste, pritegnil pozornost vojaških patrulj na tleh in preletel še nekaj vozil, dokler ni trčil v vojaško vozilo.

Vojaki so ga poskušali nevtralizirati in zaustaviti, a so bili pri tem neuspešni, zato so se morali pred nevarnostjo umakniti. Video se, kot že omenjeno, sklene s silovitim udarcem drona naravnost v rusko vojaško tovorno vozilo. Natančen čas in lokacija akcije za zdaj nista znana.

Ukrajinska vojska v spopadih vse pogosteje uporablja jurišne drone brezpilotnih sistemov, med katerimi imajo ključno vlogo prav takšna manjša brezpilotna letalnika tipa kamikaza (FPV droni). Ti, za enkratno uporabo prilagojeni, droni so opremljeni z eksplozivom in kamero visoke ločljivosti, kar upravljavcem omogoča izjemno natančno vodenje v realnem času naravnost v cilj. Zaradi svoje nizke cene, izjemne okretnosti ter sposobnosti doseganja hitrosti preko sto kilometrov na uro predstavljajo izjemno nevarnost za oklepna vozila, logistične tovornjake in vojaške čete, saj klasični sistemi zračne obrambe takšne male, nizko leteče tarče izredno težko pravočasno zaznajo ter nevtralizirajo.