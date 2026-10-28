Kamera ujela uničujoče trenutke, ko tornado pustoši po priljubljenem turističnem središču! Umrle štiri osebe (VIDEO)

Med divjanjem tornada, ki je v torek zgodaj zjutraj prizadelo gradbišče v sredozemski pokrajini Antalya v Turčiji, so po podatkih oblasti umrli štirje delavci. Vihar je povsem uničil bivalni kontejner, v katerem so bili nastanjeni. Šef lokalne uprave Hulusi Sahin je novinarjem povedal, da je bil v močnem neurju, ki je zajelo gradbišče v okrožju Kepez, poškodovan še peti delavec, ki je bil v drugem kontejnerju. Trije od umrlih delavcev so bili sirski državljani, je potrdil Sahin. Podatki o stanju poškodovanca za zdaj niso znani.

Tornado, ki je območje prizadel kmalu za tem, ko je državna meteorološka služba izdala opozorilo pred obilnimi padavinami, je na gradbišču prevrnil tudi gradbeni žerjav. Drugod v Kepezu ali Antalyi, ki bo naslednji mesec gostila podnebni vrh Združenih narodov COP31, niso zabeležili večje škode. Antalya in druga območja vzdolž sredozemske obale se občasno soočajo s tornadi, vendar so takšni s smrtnim izidom redki. Že v začetku tega meseca so sicer Turčijo in njeno največje mesto Carigrad prizadele hude poplave, ki so terjale osem življenj.